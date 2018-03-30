ألشعار المركزي للمعتصمين:

[إعادة أموالنا المسروقة نقداً و هي أكثر من 1000 مليار دولار].

و لا مصالحة .. ما لمْ يتمّ إعادة جميع الأموال المنهوبة من قبل السياسيين الفاسدين.

حيث إتفق المتظاهرون المعتصمون بأنّ الشعار المركزي هو ما كتبناه قبل سبع سنوات و كرّرناه قبل أيام و هو:ـ

[إعادة أموالنا المسروقة نقداً و هي أكثر من 1000 مليار دولار].

و لذلك لا مصالحة و لا تفاهم و لا توافق مع الحاكمين من قبل الشعب و كما قلنا منذ سنوات؛ ما لم يُنفّذْ الشعار المركزي للمتظاهرين وهو:

[إرجاع الأموال التي سرقت و هي أكثر من 1000 مليار دولار نقداً على مدى 10 سنوات]!

و بغير ذلك فلا صلح و لا سلام و لا توافق و لا مفاوضات, و إنّ التظاهرات و الأعتصامات ستتحول إلى قلع حقيقي لكم و في القريب العاجل لأرجاع تلك الأموال المنهوبة بآلقوة لانها حقّ واضح لفقراء الشعب العراقي المغبون المظلوم الذي لا يدري ما يفعل .. بعد ما سرقتم و حطّمتم كل ممتلكاته و مستقبله!

أمّا لو لم يُرجع البعض من المعروفيين تلك الأموال و كما علّق بعض الأخوة و توقع آخرين بهروبهم ؛ فآلمسألة في غاية البساطة, خصوصا و إنّ السارقين معروفين وهم الوزراء و النواب و المستشارين و آلمدراء العاميين و المحافظين و من شاركهم بآلسرقات .. و يتم تسجيل أسماء الوطنيين النادميين الذي ندموا و أرجعوا الأموال و ربما يتمّ مكافأتهم بإعتبارهم من الوطنيين التائبيين و ملاحقة و محاسبة الممتنعين عن إرجاع الأموال أينما كانوا أو لجئوا, و كان الله غفورا ًرحيماً, و العاقبة للمتقين و الحمد لله رب العالمين.

الجدير ذكره .. أن الحكومة و العتاوي و الحيتان الأئتلافية طلعت هذا اليوم ببيان مغزي على الشعب يدلل على عقلية متعفنة و قذرة و خسة ما بعدها خسة, معلنة بأنهم شكلوا لجنة للتفاوض مع الشعب كإعتراف علني بكونهم في حرب معه, ممّا يكشف عن عمق المأساة و العقليات التي تحكمت بآلعراقييين للأسف!

و نقول بأنّ خطاب الشعب واحد .. لا يتغيير, إلا بعد إستلام الأموال المنهوبة و هي كما قلنا أكثر من 1000 مليار دولار نقداً!

عزيز الخزرجي