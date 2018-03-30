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إصابة مهاجم ليستر سيتي ايهيناتشو بكسر في اليد

قال مدرب نيجيريا غيرنوت رور إن مهاجم ليستر سيتي كليشي ايهيناتشو غاب عن هزيمة منتخب بلاده 2-صفر أمام صربيا ضمن الاستعدادات لكأس العالم لكرة القدم بعد إصابته بكسر في عظمة باليد قبل اللقاء أمس ).

ومن المنتظر أن يخضع ايهيناتشو لفحص من الجهاز الطبي لليستر قبل مواجهة برايتون أند هوف البيون في الدوري الانكليزي الممتاز السبت المقبل.

وقال رور: «للأسف يعاني ايهيناتشو من كسر باليد ولن يتمكن من اللعب. حدث الكسر في مشط اليد».

وانتقل ايهيناتشو إلى ليستر قادماً من مانشستر سيتي بعدما وقع قبل بداية الموسم على عقد لمدة خمس سنوات، لكن المهاجم البالغ عمره 21 عاما وجد صعوبة في اللعب بانتظام وسجل هدفاً واحداً في 15 مباراة في الدوري هذا الموسم.

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