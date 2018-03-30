ائتلاف المالكي يوجه رسالة الى الشعب العراقي: إحذروا السرقة!

وجه ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، اليوم الخميس، رسالة الى الشعب العراقي بشان الانتخابات البرلمانية المقبلة، المقرر إجراؤها في 12 آيار 2018، فيما حذر المواطنين من سرقتهم مجدداً، كما جرى خلال السنوات الماضية.

وقال القيادي في الائتلاف، النائب كاظم الصيادي، في حديث إنه “على الشعب العراقي أن يكون أكثر دراية بالأساليب الملتوية والخبيثة والمنافقة التي تستخدمها بعض الكتل السياسية، التي قامت بسرقة الوطن والمواطن طيلة السنوات الماضية”.

وحذّر الصيادي، أبناء الشعب العراقي بالقول: “إذا كنتم فعلاً تريدون حكومة حقيقية، حكومة تقديم خدمات، حكومة تقديم إنجازات، عليكم ملاحظة الذين خرجوا الآن بعدما كانوا في سبات طيلة السنوات الماضية”.

ودعا، القيادي في إئتلاف المالكي، المواطن إلى أن يكون “دقيقاً في اختيار من يمثله، ولا ينخدع مرة أخرى بشخصيات فاسدة سارقة، تقدم الآن المساعدات للمواطنين، بعد سرقة أمواله”.

وتستعد المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات، لإجراء الانتخابات البرلمانية في 12 من شهر آيار المقبل، وذلك بعد أن تم تحديد موعد إجرائها من قبل رئاسة مجلس الوزراء، والتصويت عليها في مجلس النواب.