اتحاد معلمي كوردستان بدهوك ينهي الاحتجاجات ويرحب بـ”خطوة” حكومة الاقليم

أعل اتحاد معلمي إقليم كوردستان فرع دهوك يوم الخميس عن ترحيبه بالخطوة التي أقدمت عليها حكومة الإقليم تمهيدا لإنهاء الادخار الاجباري عن الموظفين والعاملين لديها.

ووصف وهبي يونس مسؤول الاتحاد في مؤتمر صحفي عقده اليوم في دهوك، النظام الجديد في توزيع الرواتب الذي اعتمدته حكومة كوردستان بـ”الجيدة”، حاثا إياها على انهاء نظام الادخار بشكل كامل.

ودعا المسؤول حكومة الإقليم الى إيداع الرواتب المدخرة سابقا في ارصدة بالبنوك في حساب الموظفين.

يذكر أن العديد من المدن وبلدات إقليم كوردستان تشهد منذ ايام احتجاجات ضد نظام الادخار الحكومي للرواتب، ونصبوا خياماً في ساحات الاعتصام في مدينة السليمانية.

ونظم تدريسيون وموظفون حكوميون تظاهرات في عدة مدن بكوردستان للاحتجاج على اجراءات التقشف التي تتبعها حكومة الاقليم منذ 2016 بخاصة بصرف الرواتب عقب ازمة مالية ضربت الاقليم في 2014 نتيجة انهيار اسعار النفط وقطع بغداد للرواتب المرسلة لموظفي كوردستان.

وكان رئيس حكومة اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، قد اعلن يوم الاربعاء عن قرب الغاء نظام ادخار الرواتب بشكل نهائي.

وقال بارزاني في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، “قطعنا خطوة مهمة لالغاء نظام الادخار، ونشكر الموظفين على ما عانوه طيلة 3 سنوات”.

وكان وزير المالية في اقليم كوردستان قد اعلن امس ان نسبة الاستقطاعات من رواتب موظفي الاقليم ستتراوح بين 10 بالمائة الى 30 بالمائة.

وقال ريباز حملان في مؤتمر صحفي، “قررنا تعديل نظام الرواتب وفقا لزيادة الإيرادات المستحصلة، وستكون نسبة الاستقطاع من الرواتب ستتراوح بين 10% و30%، وهذا التعديل يشمل فقط الموظفين العاديين ويستثنى منه ذوو الدرجات الخاصة، الذين سيتقاضون رواتبهم وفقاً لنظام الاستقطاع الساري حالياً”.

واضاف ان “نظام الادخار سيلغى للموظفين العاديين فقط، والموظفون الذين رواتبهم 400 الفا فما دون سيتلقون رواتب كاملة من دون اي استقطاع”.

وتابع ان “الموظف الذي يبلغ راتبه 840 ألف دينار ستكون نسبة الادخار 18%، بينما للموظفين الذين تتراوح رواتبهم بين مليون إلى مليون ونصف دينار ستكون نسبة الادخار ٢٣%، والادخار بنسبة 30 سيكون للموظف بدرجة مدير عام فما فوق”.