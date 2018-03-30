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اسرائيل تقدم مساعدات للعراق

افاد موقع اسرائيلي، اليوم الخميس، بقيام الدولة العبرية بتقديم مساعدات الى العراق.

وذكر موقع اسرائيل بالعربية في تغريدة ان “الشعب الإسرائيلي يقدم مساعدات إنسانية للآيزيديين المنكوبين في العراق”.

وأضاف انه “في اعقاب المساعدات تسنى افتتاح مركز عناية بالصدمات تابع لجميعة غير حكومية في مخيم لاجئين في محافظة دهوك، يقيم فيه 110 من الأطفال والنساء الآيزيديات الناجين من براثن داعش”.

يشار الى ان الازيديين يعيشون أوضاعاً صعبة في مناطقهم بمحافظة نينوى، رغم الوعود الحكومية بتأمين الخدمات لهم واعمار مناطقهم التي تضررت بفعل العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش.

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