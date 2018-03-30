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اعادة افتتاح طريق اربيل – مخمور بعد نصف سنة من الاغلاق

أعلنت قائممقامية قضاء مخمور اليوم الخميس، اعادة افتتاح الطريق الرابط بين اربيل ومخمور امام المواطنين والتجار، لاول مرة منذ نحو نصف سنة.
وقالت القائممقامية في بيان ان “فتح الطريق بين اربيل- مخمور جاء بناء على قرار حكومة اقليم كوردستان”، مشيرة الى ان “القرار احادي الجانب لان الحكومة الاتحادية لم تفتح الطريق من جهتها”.
واعلن رزكار محمد قائممقام مخمور في وقت سابق ان الحكومة الاتحادية تعهدت مرارا باعادة فتح الطريق الا انها لم تلتزم بذلك.
واغلق الطريق الرابط بين مخمور وأربيل عقب أحداث 16 تشرين الاول 2017 وانتشار القوات العراقية فيه.

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