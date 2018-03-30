الأمن البرلمانية تعلق على تقارير أفادت بعلم بغداد بهجمات داعش الاخيرة دون حراك

عزا عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، حامد المطلك، اليوم الجمعة، الخروقات الأمنية الاخيرة إلى الصراعات والخلافات السياسية بين حكومتي بغداد وإقليم كردستان، لافتاً إلى أن تلك الخلافات نظمت ودعمت تنظيم داعش شمالي البلاد.

وقال المطلك في تعليق حول المعلومات التي اوردتها تقارير أميركية حول علم بغداد بهجامت داعش الاخيرة دون تحرك، إن “تنظيم داعش الارهابي، لم يأت من الفراغ في شمال العراق، وانما نتيجة الخلافات السياسية بين بغداد واربيل”، مؤكدا ان “انها نظمت ودعمت داعش”.

وأضاف أن “الخلافات لو لم تكن موجودة بين الجانبين، لكانت هناك قدرة على بناء قوات مسلحة، وتعاون بين القوات الاتحادية والبيشمركة، ولما حصلت تلك الاحداث”، منوها إلى أن “خلايا نائمة للتنظيم موجودة، لكن لا تعمل لو كانت الأمور على ما يرام بين بغداد وأربيل”.

وشدد المطلك، على ضرورة أن تكون “القوات المسلحة على مستوى من العمل والمهنية، لأن الفجوة الموجودة بين القوات الاتحادية والبيشمركة كبيرة جدا”.

وكانت وكالة “أسوشييتدبرس”، قد نشرت تقريراً لها في وقت سابق من اليوم الخيمس، سلط الضوء على الخروقات الأمنية الأخيرة التي وقعت على الطريق المؤدي إلى مناطق شمال العراق، فيما أشار الى ان الحكومة العراقية كانت على علم بتلك الهجمات، لكنها “لم تتحرك لمنعها”.