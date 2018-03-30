العبادي يبحث مع اوبك رؤية نفطية مستقبلية

بحث رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي الخميس مع الامين العام لمنظمة اوبك محمد باركيندو الرؤية المستقبلية لدول اوبك بخصوص النفط واهمية الحفاظ على استقرار المنطقة، اضافة الى دور العراق الكبير في المنظمة.

وبحسب بيان للحكومة العراقية، فان باركيندو بارك الانتصارات العراقية وتحرير كامل الاراضي، مبينا ان العالم كله مدين للعراق بالشكر لما حققه من دحر لعصابات داعش الارهابية اضافة الى ان ما حققه العراق ساهم باستقرار المنطقة واثّر ايجابا على دول اوبك.

واكد أن دور العراق كان كبيرا في الاتفاق الذي جرى في اوبك والذي ساهم بما نشهده حاليا من استقرار لسعر النفط.