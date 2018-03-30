العراق يصدر توضيحا عن “مقتل جنود بكمين لداعش في الموصل”

نفى مركز الاعلام الامني، الانباء التي تحدث عن مقتل خمسة جنود عراقيين بكمين لداعش في محافظة نينوى.

وذكر بيان للمركز، “نود ان نبين ان ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن مقتل خمسة جنود من القوات الامنية بكمين نصبته عصابات داعش الارهابيية غرب الموصل متنكرين بزي القوات الامنية العراقية، عارٍ عن الصحة”.

وكانت وكالة الاناضول التركي الرسمية نقلت عن ضباط عراقيين قولهم، إن “مجموعة عناصر من تنظيم داعش تنكروا بزي القوات العراقية ونصبوا سيطرة أمنية وهمية على الطريق الرابط بين قضاء الموصل وناحية ربيعة التابعة لقضاء تلعفر غربي نينوى”.

ولفتت إلى أن “الإرهابيين تمكنوا من خداع خمسة جنود خلال عودتهم إلى مساكنهم، وقتلوهم بعد التعرف على هويتهم الأصلية، وسرقة أسلحتهم الشخصية الخفيفة التي كانوا يحملونها والعربة التي كانوا يستقلونها، وجميع مقتنياتهم الشخصية والفرار إلى جهة مجهولة”.

وتابعت بأن “قوة أمنية تابعة للجيش العراقي عثرت خلال مرورها على الطريق الرابط بين مدينة الموصل وقضاء تلعفر غربي الموصل، على جثث المنتسبين القتلى وبجوارهم مستمسكاتهم الثبوتية”.