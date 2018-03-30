العراق: 8 ملايين طن من الأنقاض في الموصل

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بغداد – عراق أحمد

تواجه مدينة الموصل تحدياً كبيراً، بعد 9 أشهر من القتال العنيف، الذي تكلل بتحريرها من قبضة داعش، بوجود كميات هائلة من الأنقاض الناتجة عن تدمير واسع النطاق للبنية التحتية والمنازل، ومشكلة كيفية التعامل معها، خاصة أن هذه الأنقاض غالباً ما تكون مختلطة مع المواد غير المنفجرة والمفخخات والمواد الخطرة الأخرى المحتملة، إضافة للجثث التي تركت تحت هذه الأنقاض، ولم يتم رفعها حتى الآن.

واعتماداً على تقييم الأضرار من تحليل صور الأقمار الصناعية التي قام بها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وبرنامج البيئة، تشير التقديرات إلى وجود نحو 8 ملايين طن من الأنقاض التي خلفتها العمليات العسكرية في الموصل، والتي «تعادل ثلاثة أضعاف حجم الهرم الأكبر في الجيزة».

الأنقاض

ويقول حسن بارتو مدير برنامج البيئة التابع للأمم المتحدة في ورشة عمل أقيمت لتقييم الأضرار «بعد نحو تسعة أشهر من تحرير الموصل، نعتقد أن الوقت قد حان الآن للتخطيط لإزالة الأنقاض بطريقة منظمة، لضمان القيام بذلك بشكل صحيح، وهذا ليس فقط من الناحية الاقتصادية، ولكن كون التخلص من الأنقاض، دونما تخطيط مسبق، يمكن أن يخلق مخاطر صحية وبيئية خطرة، ومسؤوليات اقتصادية مرهقة في المستقبل».

من جانبه، يرى المنسق الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية مازن طلعت، أن وضع خطة شاملة لإدارة الأنقاض تعتمد على الأدلة، وتمكن من التخلص من الأنقاض وإعادة تدويرها بطريقة بيئية أمر أساسي لضمان عودة سكان الموصل إلى المدينة وإعادة بناء منازلهم واستعادة سبل العيش بطريقة مستدامة.

خبراء

وجمعت ورشة العمل بين الإدارات الحكومية الرئيسة في الموصل لتنفيذ جهود إزالة الأنقاض، مع خبراء في إزالة الألغام والمتفجرات، موضوع المباني التاريخية، والمسائل القانونية، والبيئة، وممثلين من المجتمعات المحلية والقطاع الخاص، كما شاركت منظمات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الأخرى.

وقدم خبراء متخصصون في مجال إدارة الأنقاض النتائج التي توصلوا إليها من التقييم الميداني الشامل في الموصل ونظام وضع سيناريوهات لإزالة الأنقاض على أساس منهجيات تشغيلية مختلفة، وقد قام المشاركون في حلقة العمل بمراجعة السيناريوهات استناداً إلى أولوياتهم، وسيساعد ذلك على إكمال عملية تخطيط إدارة الأنقاض.

خطة توجيهية

في نهاية ورشة العمل، اتفق المشاركون على ضرورة وضع خطة توجيهية لإدارة الأنقاض في المدينة تضم كل المعنيين وتوفر خريطة طريق لتوجيه جميع الجهات الفاعلة، وتم الاتفاق على إنشاء لجنة لتطوير خطة تشاركية لإدارة الأنقاض بقيادة بلدية الموصل وبمشاركة المعنيين.

من جانبها، أعربت وكالات الأمم المتحدة عن اهتمامها القوي بدعم بلدية الموصل في تطوير خطة إدارة الأنقاض والمساعدة في حشد الدعم من شركاء التنمية من أجل تنفيذها.