الكربلائي يدعو إلى تكثيف البرامج التثقيفية والنفسية في المناطق المحررة

دعا ممثل المرجعية الدينية العليا، عبد المهدي الكربلائي، إلى ضرورة وجود برامج توعوية وتثقيفية في المدن المحررة للحد من انتشار الأفكار المتطرفة.

وذكر بيان للعتبة الحسينية أن الكربلائي “استقبل نائب الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق نيستور اوموهنجي بمكتبه في الصحن الحسيني الشريف”.

ودعا الشيخ الكربلائي إلى “تكثيف البرامج التثقيفية والنفسية التي يقدمها الصندوق والمنظمات الدولية في المناطق المحررة ودعم القطاع الصحي في عموم مدن العراق”، مؤكداً على “أهمية غرس وتنمية ثقافة التعايش السلمي”.

من جهته أكد اوموهنجي انه “بحث مع ممثل المرجعية الدينية البرامج المتعلقة بحماية المرأة والاسرة المدعومة من صندوق الامم المتحدة للسكان خصوصاً في المناطق المحررة”.

وأضاف ان “برامج الصندوق تتمثل في تقديم الدعم النفسي والصحي للنساء في العراق وتقديم الرعاية الصحية والنفسية للعوائل لا سيما في المدن التي احتلها تنظيم داعش الارهابي”.

وأشار اوموهنجي الى “وجود اكثر من 150 مركزاً في مختلف محافظات العراق يقدم برامج تثقيفية وصحية للمرأة”.