الكشف عن عدد عناصر الـ”PKK” المنسحبين من سنجار.. الى أين توجهوا؟

كشف مصدر آيزيدي، اليوم الخميس، عن المناطق التي انسحبت إليها عناصر حزب العمال الكوردستاني من قضاء سنجار، فضلا عن عددهم.

وقال المصدر ان السوريين والأتراك والإيرانيين، المنضمين لحزب العمال الكوردستاني، انسحبوا من قضاء سنجار إلى الأراضي السورية.

وأضاف أن عدد هؤلاء العناصر المقاتلين، بلغ حوالي 500 عنصر، غادروا إلى مناطق الحسكة “في شمال شرق سوريا”، وقامشلي السورية أيضا، الواقعة في جهة الشمال الشرقي على الحدود مع تركيا، بحسب سبوتنيك الروسية.

وأعلن قائممقام قضاء سنجار محما خليل، الثلاثاء الماضي، بدء انسحاب عناصر حزب العمال الكوردستاني من القضاء بعد وصول الجيش العراقي.

وكان حزب العمال الكوردستاني، قد ذكر في بيان له يوم الجمعة الماضي، أن مقاتليه انتقلوا إلى سنجار لحماية الشعب الإيزيدي “من الإبادة الجماعية” على أيدي تنظيم داعش، وهم الآن ينسحبون “لبلوغهم ذاك الهدف”.