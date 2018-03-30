الهجرة تعلن عودة 425 نازحاً عراقياً من تركيا

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الجمعة، عن عودة نحو 425 نازحاً عراقياً من تركيا إلى العراق

أ علنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الجمعة، عن عودة نحو 425 نازحاً عراقياً من تركيا إلى العراق.

وذكر بيان الوزارة عن مسؤول قسم محافظات اقليم كوردستان في الوزارة جوان محمود قولها إن “الوزارة مستمرة بتنفيذ برنامجها بالعودة الطوعية المجانية للنازحين العراقيين المتواجدين في دول الجوار”.

وأضافت أن “الوزارة نقلت 425 نازحاً عراقياً من تركيا براً عبر منفذ إبراهيم الخليل التابع الى قضاء زاخو بمحافظة دهوك وبالتعاون مع وزارة النقل لإيصالهم إلى مناطق سكناهم الأصلية في جانبي الموصل الأيسر والأيمن”.

وأشارت محمود إلى أن “النازحين كانوا متواجدين في مخيم أكدة في تركيا”، لا فتةً إلى أن “الوزارة وزعت بينهم وجبات غذائية سريعة وماء بارد بالتنسيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى جانب توزيع السلات الغذائية كمتاع للطريق”.