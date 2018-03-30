ال سعود يدفعون الجزية عن يد وهم صاغرون

بدأ الاحمق ابن سلمان في زيارة الى البيت الابيض وادى فروض الزيارة وسجد امام رب البيت الابيض وقبل حذائه واقام فروض الطاعة ودفع الجزية وهو صاغر

قيل ان رب البيت الابيض رونالد ترامب سأل هذا الاحمق ابن سلمان هل تعرف المبلغ الذي اخذه اجدادك ال سفيان من الاقليات بحجة حمايتهم

قال لا ادري فقال رب البيت الابيض انا ادري ما اخذته في اول غزوة للجزيرة كان الف ضعف ما اخذه ال سفيان لهذا قررنا الغاء الجزية وقررنا المشاركة في اموالكم لانكم تملكون اموال كثيرة حصلتم عليها بدون عمل فثلاثة ارباع اموالكم لنا وعليكم ان تاتوا بها وتقدموها عن يد وانتم صاغرون هل سمعت

فاجاب بن سلمان نعم سمعت ايها الرب واضاف سيدي كل اموالنا هي ملك لك كلنا عبيد ارقاء لك كل نسائنا ملك يمين لك كلنا في خدمتكم هل عصينا لكم امرا هل قصرنا اهملنا كنا لكم عبيدا وخدما بين ايديكم ننفذ ما تأمرون بكل طاعة وخضوع لا نعبد سواكم ولا قبلة لنا الا البيت الابيض ولا رب سوى رب البيت الابيض

وقال جمعنا الكثير من الكلاب الوهابية ولا زلنا نجمع بطرق مختلفة من كل بؤرة قذرة وأسسنا اكثر من 244 منظمة ارهابية وهابية وأمرنا بنشرها في كل مكان من العالم وكانت مهمتها الاساءة للاسلام وذبح العرب والمسلمين لانهم اكثر الناس رفضا لكم ولا يريدون لكم الخير

وكنا اول من تصدى للشيوعية والشيوعيبن حيث جمعنا عشرات الألوف من الكلاب الوهابية وارسلناهم لذبح المسلمين في افغانستان وفي الباكستان وقاتلنا بالنيابة عنكم حتى تمكنا من اسقاط النظام الشيوعي في افغانستان وخلقنا الفتن الداخلية بين ابناء الشعب واشعلنا نيران الطائفية والعرقية وها نحن كلما خمدت نيرانها كلما اصببنا الزيت عليها كل ذلك من اجلكم وفي خدمتكم لم تخسروا دولار واحد ولم يجرح لكم جندي واحد كانت اموالنا كلابنا الوهابية هي كبش الفداء الذي يقدم بالنيابة عنكم

واضاف لم نكتف بذلك بل اعلنا الحرب على العرب والمسلمين بالنيابة عن مصالحكم عن اسرائيل بحجة وقف المد الشيعي وما يجري في العراق في سوريا في اليمن في مصر في الجزائر في ليبيا في دول عديدة وكان شعارنا لا عرب ولا اسلام بعد اليوم رغم ان شعارنا المعلن لا شيعة بعد اليوم

حتى تمكنا من شراء وتأجير الكثير من المجموعات من اصناف وانواع مختلفة مدنية يسارية ودينية مختلفة شيعية سنية ومسيحية واحزاب وتيارات كما اجرنا واشترينا حكومات وجيوش ووسائل اعلام مختلفة وشخصيات سياسية وعسكرية واعلامية كثيرة كلها في خدمة مخططات ال سعود وكلابهم الوهابية التي تفترس العرب والمسلمين وتذلهم

كل ذلك يا سيدي وهو يركع امام رب البيت الابيض ترامب محاولا تقبيل حذائه ويقول لا نريد جزاءا ولا شكورا كل الذي نريده ان تحمونا من غضب ابناء الجزيرة اولا ومن العرب والمسلمين ثانيا لا حبا في انفسنا لاننا اذا قبرنا لا تجد من يقدس رب البيت الابيض ولا من يعبد رب البيت غيرنا

اعلم يا سيدي نحن ال سعود اول من قدس البيت الابيض وعبد ربه واخر من يقدسه ويعبد ربه لهذا نقولها بصراحة لا تجد من يقدس البيت الابيض ويعبد رب البيت غيرنا كما تعهد لرب البيت البيض بانه وحده القادر على القضاء التام على العرب والمسلمين وسيفجر الحرمين البيت الحرام والمسجد النبوي ويفرض على الناس حج البيت الابيض والكنيست الا سرائيلي لكنه اشرط شرطا على رب البيت الابيض اذا اطلت عمري لخمسين سنة قادمة وهذا يعني انه يطلب من رب البيت الابيض ان يطيل في عمر لمدة خمسين سنة

وبنما كان الاحمق بن سلمان بين يدي ربه رب البيت الابيض ترامب معتقدا انه نال محبته ورضاه وانه سيستجيب لطلبه بأطالة عمره يصاب بضربتين قاسيتين اصابته مقتلا وجعلته في حالة اغماء

الضربة الاولى صواريخ انصار الله التي دمرت قصور ومطارات ومعسكراتهم في الرياض ومدن رئيسية في الجزيرة حتى انه رما نفسه في حضن ربه خوفا من صواريخ انصار الله

الضربة الثانية قرار القضاء الامريكي الذي رفض طلبا تقدم به ابن سلمان بأسقاط الدعاوى الامريكية بشأن تورط ال سعود وكلابهم الوهابية بهجمات 11 ايلول عام 2001 كما امر القضاء ال سعود بدفع تعويضات لضحايا الجريمة البشعة التي قامت بها ال سعود وكلابهم الوهابية

قيل ان سلمان صرخ وقال هل ابقيتم لدينا اموال كل اموالنا اصبحت في جيوبكم

فرد ربه رب البيت هذا قانون وعليك ان تخضع للقانون

حاول ابن سلمان ان يقبل حذاء ربه الا ان ربه سحب حذائه وقال له اخشى ان تنجسه لانك نجس

مهدي المولى