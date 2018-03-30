بارزاني كوبيتش يبحثان خمسة ملفات

بحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مع المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة يان كوبيتش خلال اجتماعهما، اليوم الخميس، اخر التطورات على الساحتين الكوردستانية والعراقية، واكدا على ضرورة استمرار الحوار الجدي بين اربيل وبغداد بغية الوصول لحل المشكلات بينهما.

وجاء في بيان لرئاسة حكومة الاقليم ان رئيس حكومة الاقليم نيجيرفان بارزاني، استقبل اليوم الخميس، المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة يان كوبيتش والوفد المرافق له.

واشار البيان الى ان يان كوبيتش اعرب خلال اللقاء تم بحضور نائب رئيس حكومة الاقليم قوباد طالباني، عن سروره للخطوات الايجابية بين اربيل وبغداد، متمنيا اجراء حوار اكثر جدية بهدف معالجة جميع المشكلات.

كما اعرب كوبيتش عن استعداد الامم المتحدة لتقديم اية مساعدة بهذا الاتجاه، وقدم نبذة عن مساعيه في تهيئة ارضية مناسبة للانتخابات العراقية، مبينا ان تجمع الاطراف السياسية العراقية لتوقيع ميثاق شرف بهدف اجراء الانتخابات بشكل ناجح.

كما قدم كوبيتش ملخصا عن اخر التطورات في اوضاع المنطقة ودعم العلاقات بين اربيل وبغداد والانتخابات في اقليم كوردستان.

واشار البيان الى ان بارزاني من جهته اعرب عن شكره لمساعي كوبيتش في تقدم العلاقات بين اربيل وبغداد ومساندته للحوار بين الجانبين والتي اثمرت عن حل قسم من المشكلات، معربا عن امله في اجراء حوارات اكثر جدية لحل المشكلات المتبقية.

واضاف البيان ان بارزاني عد مشاركة الاطراف السياسية الكوردستانية في تجمع القوى السياسية العراقية دعما للعملية السياسية والانتخابات العراقية.

وتابع البيان ان بارزاني اكد في قسم اخر من حديثه على اجراء الانتخابات المقبلة في اقليم كوردستان بموعدها المقرر.

وبشأن النازحين اشار بارزاني الى ان قسما منهم قد عادوا الى مناطقهم الا انه وبسبب عدم وجود الخدمات والامان عادوا مضطرين الى المخيمات، مشددا على ان تقوم الحكومة العراقية وبمساعدة المجتمع الدولي باتخاذ موقف بهذا الشأن وايجاد حل مناسب له.