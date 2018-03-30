بارزاني وبايت يبحثان التنسيق بين البيشمركة وقوات التحالف الدولي

بحث رئيس اقليم كردستان، نيجرفان بارزاني، مع القائد الجديد لتحالف الدولي في العراق، وولتر بايت، التنسيق بين البيشمركة وقوات التحالف الدولي، والملف الامني في البلاد.

وذكرت رئاسة حكومة الاقليم في بيان لها اليوم (29 اذار 2018)، ان “رئيس وزراء اقليم كردستان، نيجرفان بارزاني، استقبل مساء امس الاربعاء، الجنرال ولتر باييت، القائد الجديد لقوات التحالف في العراق، والقنصل الامريكي العام في الاقليم كين كروس، ووفد مرافق لهما”.

واضاف، البيان، ان “الوفد الضيف عبر عن ارتياحه للتعاون والتنسيق الموجود بين قوات البيشمركة وقوات التحالف، ورأى من الضروري ان يفتخر شعب كردستان والمجتمع الدولي بانتصارات البيشمركة ضد تنظيم داعش والتي سجلت للانسانية جمعاء”.

وعبر الوفد عن استعداده لاستمرار وتقوية التعاون والتنسيق القائم وتحسين علاقات اربيل- بغداد.

واشار الى ان “رئيس حكومة الاقليم قدم شكره للتحالف الدولي وبالاخص للولايات المتحدة الاميركية لمساعدة كردستان، في مواجهة تنظيم داعش التي ادت الى تمكن البيشمركة من الدفاع عن كافة مكونات الاقليم”.

واعرب بارزاني، عن استعداد حكومة الاقليم لابداء اي نوع من التعاون والتنسيق وبالاخص في المناطق التي اوشكت تهديدات الارهابيين فيها ان تعود، وبهذا الخصوص عبر عن دعمه لايجاد آلية قوية بين اربيل وبغداد لدعم التحالف.

وقد بحث الجانبان ايضا، العلاقات بين التحالف الدولي وحكومة اقليم كردستان، والملف الامني واوضاع المنطقة، بحسب البيان.

ك.ف