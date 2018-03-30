بسبب “العراقية”.. ائتلاف النصر يرد على اتهامات طالت العبادي

رد القيادي في ائتلاف النصر جاسم محمد جعفر، اليوم الخميس، على اتهامات طالت رئيس الوزراء باستخدامه شبكة الاعلام العراقي للترويج الانتخابي ووصفها بانها “مبالغة وبعيدة عن الواقع”.

وقال جعفر ان “العبادي هو رئيس وزراء العراق، وبالتالي فمن الطبيعي ان قناة الدولة والشعب تتناول اخباره وتصريحاته وما يصدر منه”.

وأبدى استغرابه “من هذه الاتهامات، خصوصا وان كل الاحزاب تمتلك قنوات فضائية وتقوم بالدعاية والترويج كما يحلو لها، ولم يعد الامر كالسابق في النظام البائد، بوجود فضائية واحدة تروج لشخصية واحدة، لقد غادرنا هذا الامر وقناة العراقية لم تروج لقضايا خاصة بل قضايا عامة تعني البلد ككل”.

وتابع جعفر ان “بامكان الجميع ايضا استغلال مساحة المجال الاعلاني الذي توفره الفضائية، وهذا فيه جانب استثماري جيد”.

وتواجه شبكة الاعلام العراقي انتقادات من جهات مختلفة، بالترويج لرئيس الوزراء وحزب الدعوة، حسب مختصين.