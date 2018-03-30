بعد ثورة غضب عارمة بغداد تنفي أنباء حول زيارة مرتقبه لولي العهد السعودي للعراق

بعدد ثورة غضب عارمة اجتاحت شبكات التواصل الاجتماعي والشارع العراقي وبعد اعلان بعض الاطراف نيتها اخراج تظاهرات عارمة ترفض الزيارة التي وصفت بالمشؤومة نفت الحكومة العراقية ما تداولته وسائل إعلام بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يعتزم زيارة العراق في وقت قريب.

وذكر المتحدث باسم الحكومة سعد الحديثي في بيان الثلاثاء، أن “العراق منفتح على جميع الدول الشقيقة والصديقة وتعزيز علاقاته وفق المصالح المشتركة”، لافتا إلى أن “السياسة التي تتبعها الحكومة الحالية برئاسة حيدر العبادي أثبتت نجاحها في عودة العراق للمجتمع الدولي وجعله قوة فاعلة في المنطقة”.

وتابع الحديثي: “زيارة من قبل المسؤولين في هذه الدول إلى العراق ستعلن عنها الحكومة العراقية بصورة رسمية، ولا ينبغي الاهتمام بشائعات بهذا الصدد أو التعليق عليها”.

وتداولت وسائل أعلام مؤخرا خبرا مفاده أن ابن سلمان يعتزم القيام بزيارة للعراق، تتضمن بغداد والنجف للمشاركه في افتتاح القنصلية السعودية ومنفذ عرعر الحدودي بين البلدين.

وكانت قوى عراقية شيعية موالية اعلنت دعواتها الرافضة للزيارة التي يعتزم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إجراءها إلى العراق قريبا، فيما دفعت السعودية بقوة أمنية خاصة إلى بغداد تحضيرا للزيارة وفقا لتسريبات صحفية انتشرت خلال الايام الماضية .

وكشف النائب العراقي، سعدون الدليمي، الاثنين الماضي، أن ابن سلمان سيزور العراق رسميا ليومين، الأول في بغداد لتوقيع اتفاقيات مع رئيس الوزراء حيدر العبادي، والثاني لزيارة النجف ولقاء بزعامات دينية.

واستبق الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الزيارة بهجوم لافت على حلفاء المملكة الرئيس اليمني وصفه بعدو ربه الكتاتور وهاجم ايضا ملك البحرين وحكومته .