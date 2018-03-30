حزب طالباني يرد على اتهام الكرد بالتورط في “جريمة” طريق بغداد – كركوك

عبر مكتب حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في ديالى، اليوم الجمعة، عن استغرابه لاتهام الكرد بالتورط بعمليات الخطف والقتل للمدنيين ورجال الأمن، التي تحدث على طريق بغداد – كركوك.

وقال مسؤول تنظيمات الحزب في حمرين، ملا كريم شكور لـ”بغداد اليوم”، إن “قوات البيشمركة والاجهزة الامنية الكردية قاتلت تنظيم داعش والتنظيمات الارهابية على مدى السنوات الماضية وقدمت العديد من الشهداء والجرحى”، مبينا أن “الاتهامات التي توجه الى الاحزاب الكردية معيبة جداً”.

وابدى مسؤول تنظيمات الاتحاد الوطني في حمرين، استغربه “للاتهامات التي توجه للكرد على انهم وراء عمليات الخطف والقتل التي تحدث على طريق بغداد – كركوك”.

وتساءل شكور، “هل من المعقول ان تتعاون الاحزاب الكردية مع داعش ضد من قاتلنا معهم سوية في الخنادق والجبهات؟”، لافتا الى “اننا حذرنا من ان داعش لايزال موجود في حمرين ومناطق بلكانه وقولي شاهي، وابدينا استعدادنا للتعاون لم تؤخذ ملاحظاتنا بعين الاعتبار”.

ونشر تنظيم “داعش”، السبت الماضي تسجيلات مصورة أظهرت قيام عناصر منه بإعدام منتسبين من القوات الامنية اختطفهم على الطريق الرئيس بين كركوك وبغداد على الرغم من إعلان السلطات العراقية تأمين الطريق بالعديد من حواجز التفتيش والدوريات.