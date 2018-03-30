شاهد.. خسر فريقهم برباعية نظيفة فعاقبوا الفريق الفائز

اعتدى مشجعون لفريق جو أهيد إيغلز على لاعبي المنافس غرافشاب، عقب مباراة في دوري الدرجة الثانية الهولندي لكرة القدم.

وأظهرت لقطات تلفزيونية اقتحام مجموعة من مشجعي جو أهيد لأرضية الملعب عقب المباراة، التي خسرها الفريق 0-4 على أرضه، واعتدوا بالركل واللكمات على لاعبي غرافشاب قبل أن يتدخل مشرفو الأمن.

وقال فريق جو أهيد إنه يشعر بالخجل العميق من سلوك مشجعيه.

وأضاف جو أهيد في بيان بموقعه الإلكتروني: “يبذل النادي كل جهد ممكن لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المتسببين في ذلك”.

وتأخرت بداية المباراة عدة دقائق بعدما ألقى مشجعون ألعاباً نارية في أرضية الملعب.

وذكرت شبكة فوكس سبورتس الهولندية، أن الشرطة ألقت القبض على 7 أشخاص.

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