ضوء امريكي اخضر لاحتلال اراض عراقية :وزير الدفاع الأمريكي: وجود “بي كا كا” في سنجار تهديد لتركيا

عمر القيسي – بغداد

اعتبره مراقبون عراقيون بانه ضوء اخضر امريكي لاحتلال اراض عراقية قال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس، إن وجود منظمة “بي كا كا” الإرهابية في قضاء سنجار شمال العراق يشكل تهديدًا لتركيا، وإن بلاده “تريد رؤية انسحاب بي كا كا من المنطقة”.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها ماتيس، خلال زيارته المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع (بنتاغون)، حيث تطرق إلى عدد من المواضيع بينها ترحيل الدبلوماسيين الروس، والمباحثات المستمرة مع تركيا.

وأضاف ماتيس أن “هناك تهديدًا لـ بي كا كا ضد تركيا، في سنجار الواقع مباشرة في الطرف الأخر من الحدود بشمال العراق. كما تعلمون فإن بي كا كا تصنّف ضمن القوائم الإرهابية لدى الولايات المتحدة. لقد قتلوا العديد من الأتراك الأبرياء، ونريد رؤية انسحاب بي كا كا من سنجار”.

وحول ما إذا كانت بلاده ستدعم عملية تركية محتملة ضد “بي كا كا” في سنجار من عدمه، أوضح ماتيس أنه لن يقدم معلومات حول عمليات مستقبلية.

من جهة، ثانية قال ماتيس إن تركيا تعزز وضعها في منطقة عفرين السورية، لكنه أشار إلى أنهم لم يلاحظوا تحركات (القوات التركية) تجاه منبج.

والسبت الماضي، أعلن الجيش التركي تحرير كامل قرى وبلدات منطقة عفرين من تنظيمي “ي ب ك/ بي كا كا” و”داعش” الإرهابيين بفضل عملية “غصن الزيتون”، التي انطلقت في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، بالتعاون مع الجيش السوري الحر.

* متفائل حول المباحثات مع تركيا

ولفت إلى أن بلاده تجري مباحثات دون تعثر مع تركيا بشأن منبج، مضيفًا: “متفائل بإيجاد حل. كانت لدينا أوقات صعبة في السابق أيضا”.

وردًا على سؤال لمراسل الأناضول حول ما إذا كان هناك مقترح أمريكي بشأن منبج في ضوء عزم تركيا دخول المدينة وطرد عناصر “ي ب ك” منها، قال ماتيس إنه يفضل بحث هذا الموضوع مع الأتراك وجهًا لوجه بدلا من الحديث عنه أمام الإعلام.

وتابع ماتيس: “تركيا شريك في حلف شمال الأطلسي (ناتو). ولقد وقفنا بجانب بعضنا. وحدثت خلافات كبيرة في سوريا وخاصة حول بعض المسائل. لكنها لم تؤثر على وضوح وكثافة مباحثاتنا”.

وأردف: “هذا الموضوع حساس جدا بالنسبة للأتراك، هناك العديد من الأبرياء الذين قتلوا على أيدي بي كا كا. ما نقوم به هناك هو القضاء على تنظيم داعش الإرهابي. نحن مضطرون للوضع في الحسبان، جميع التيارات المتصارعة في ساحة معركة معقدة”.