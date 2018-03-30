عمليات أمنية تلاحق داعش في الحدود العراقية الأردنية

أعلن قائممقام قضاء الرطبة، عماد الدليمي، الجمعة، عن عمليات أمنية للجيش العراقي، تلاحق عناصر تنظيم داعش في صحراء القضاء بالقرب من الأردن.

وأوضح الدليمي في تصريح صحفي له اليوم 30 آذار 2018 أن قوات من الفرقة الأولى التابعة للجيش العراقي، وعمليات الأنبار، مازالت تلاحق عناصر تنظيم داعش في محيط قضاء الرطبة غربي الأنبار بمحاذاة الحدود الأردنية، بشكل مستمر، حسب مانقلته وكالة سبوتنيك.

وأشار الدليمي إلى أن العمليات الأمنية هذه مازالت روتينية ولا ترتقي للمستوى المطلوب، ولم تتجاوز منها الـ50 كلم في عمق الصحراء المحاذية للرطبة.

وأضاف “نحن نحتاج إلى عملية كبرى يشارك فيها قسم من قطاعات مكافحة الإرهاب، وقوات مصحوبة بدعم من طيران الجيش والتحالف الدولي ضد الإرهاب، بدونها تبقى العمليات محدودة”.

وعن عدد عناصر داعش المتخفين في صحراء الرطبة، قال الدليمي، بأنه لا توجد معلومات دقيقة عن أعدادهم، لكن هناك معلومات عن تواجدهم في شمال وجنوب الرطبة، وفي صحراء الأنبار، من خلال تقربهم من القطاعات الأمنية والطرق والمدن ومن خلال المعلومات.

وتابع الدليمي أن صحراء الأنبار شاسعة جدا وتحتاج إلى قوة فنية متطورة ولا يمكن سد هذه المساحات بأعداد كبيرة جدا من القوات، وهذا غير ممكن في الوقت الحاضر، إذن نحتاج إلى معالجة أخرى عن طريق الطيران والتصوير الجوي.

وخلص قائممقام قضاء الرطبة، إلى القول إن عناصر تنظيم داعش، لديهم إمكانية على الاختباء في صحراء الأنبار بسبب وعورة المنطقة وسبل التخفي التي يتخذونها في حرب العصابات.