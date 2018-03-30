عنصرية الملاعب الروسية تثير قلق العالم قبل المونديال

شهدت مدينة سان بطرسبرغ الروسية التي تستضيف بعضاً من مباريات بطولة كأس العالم 2018 المقبلة، التي يأتي على رأسها إحدى مباراتي الدور قبل النهائي، واقعة عنصرية جديدة كان ضحيتها هذه المرة لاعبو المنتخب الفرنسي.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد أعلن أول من أمس، أنه سيجري تحقيقات في انتهاكات عنصرية وجهها مشجعون روس ضد لاعبي فرنسا في مباراة ودية بين المنتخبين استعداداً لكأس العالم.

وأطلق مشجعون روس أصوات تقليد قرود وجهت في أكثر من مناسبة للاعبي فرنسا في فوزها 3 – 1 في سان بطرسبرغ، وبخاصة تجاه اللاعب نغولو كانتي حين توجه لأداء رمية تماس.

كما تردد أن الهتافات المسيئة كانت مسموعة في البث التلفزيوني، بعد تسجيل بول بوغبا الهدف الثاني لمنتخب فرنسا.

كما اشتكى عثمان ديمبيلي لاعب فرنسا وفريق برشلونة من تعرضه أيضاً لصيحات عنصرية. وشهد أحد المصورين الذين تابعوا اللقاء من أرض الملعب، أنه سمع «صيحات القردة» خلال ركلتين ركنيتين انبرى لهما ديمبيلي. وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، زعم مستخدمو الإنترنت أنهم سمعوا أيضاً هذه الصيحات عندما لمس بول بوغبا الكرة في الدقيقة الـ73.

وأكد كثير من لاعبي المنتخب الفرنسي أنهم تعرضوا لإهانات عنصرية من قبل الجماهير الروسية وعلى ضوء هذا، أكد الـ«فيفا» أنه سيسعى إلى جمع تقارير وأدلة حول ما حدث، وقال في بيان له: «لا نستطيع التعليق بأي شيء قبل أن نقيّم جميع المعلومات المتوافرة».

وأكد الاتحاد الروسي لكرة القدم، أنه لم يسمع «صيحات القردة» ضد عثمان ديمبيلي، لكنه «مستعد لدراسة هذا الحالة».

وقال مسؤول الأمن والعلاقات مع مشجعي الاتحاد الروسي، أليكسي تولكاشيوف: «أجهزتنا لم تسمع ولم تر أي شيء من هذا القبيل، لكن إذا لزم الأمر، فنحن مستعدون لدراسة هذه الحلقة».

وقال مسؤول كبير آخر في الاتحاد الروسي للصحيفة نفسها «إذا تم تأكيد هذه المعلومة، سنقوم بالطبع بدراسة الفيديو وكل ما حدث حول المباراة، وسنقدم تقييمنا بعد ذلك».

وحثت وزيرة الرياضة في الحكومة الفرنسية، لاورا فليسيل، من خلال موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» على مكافحة مشكلة العنصرية، وقالت: «العنصرية لا مكان لها في ملاعب كرة القدم، علينا أن نعمل معاً على المستويين الأوروبي والدولي من أجل القضاء على هذا السلوك غير المقبول».

وتلقى نادي زينيت سان بطرسبرغ الروسي عقوبات في مناسبتين من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بسبب السلوك العنصري الذي تنتهجه جماهير المدينة الروسية. واتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إجراءات عقابية بحق زينيت الأسبوع الماضي بسبب هتافات عنصرية خلال مواجهة لايبزيغ الألماني في الدوري الأوروبي.

كما فرض الاتحاد الأوروبي إغلاقاً جزئياً على ملعب الفريق العام الماضي بعدما رفع مشجعون لافتة تشيد براتكو ملاديتش، القائد السابق لجيش صرب البوسنة، خلال انتصار 2 – 1 على ضيفه فاردار المقدوني أيضاً في الدوري الأوروبي.

ويعتبر نادي سبارتك موسكو أحد الأندية الروسية أيضاً التي تم اتهامها بانتهاج سلوك عنصري في أكثر من مناسبة هذا الموسم.

وتعرض هذا النادي لعقوبات من قبل «يويفا» بسبب صيحات جماهيره المقلدة لأصوات القردة التي قاموا بتوجيهها اللاعب الهولندي بوبي أديكاني نجم ليفربول الإنجليزي وصاحب الأصول النيجيرية خلال بطولة دوري أبطال أوروبا للشباب «دوري الشباب».

ومن بين الحالات الأخيرة، هتافات عنصرية من قبل أنصار سبارتاك موسكو ضد حارس المرمى البرازيلي لنادي لوكوموتيف موسكو، الذي وجهت إليه اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الروسي «إنذاراً نهائياً»، قبل إغلاق جزء من ملعبه.

كما فتح «يويفا» تحقيقات مع لاعب سبارتك موسكو الشاب ليونيد ميرونوف بسبب سلوكه العنصري ضد لاعب ليفربول ريان بروستر خلال مباراة أخرى بدوري الشباب في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وتعتبر العنصرية مشكلة دائمة ومعقدة داخل ملاعب كرة القدم في روسيا، التي تستضيف بعد أقل من ثلاثة أشهر مونديال 2018.

وكانت منظمة «كيك ات اوت» البريطانية التي تضطلع بمحاربة العنصرية في ملاعب كرة القدم قد أدانت النادي الروسي بسبب سلوكيات لاعبيه وجماهيره، كما أعربت عن قلقها من وقوع مثل هذه الأحداث خلال المونديال.

وأحصت شبكة مكافحة التمييز في كرة القدم ضد العنصرية في أوروبا، 89 حادثة مرتبطة بالعنصرية واليمين المتطرف في الدوري الروسي خلال موسم 2016 – 2017.

وكان مدرب المنتخب الروسي ستانيسلاف تشرتشيسوف قد صرح في بداية هذا الشهر: «لا أعتقد بأن لدينا عنصرية على نطاق تجب محاربته، هناك دائماً حالات معزولة (من مثيري الشغب)، وكما هي الحال في بلدان أخرى، تتم معاقبة هؤلاء الأشخاص».