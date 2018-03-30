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فتاة سعودية تقتل والدها بسبب خلاف بينهما

أقدمت فتاة سعودية في محافظة الدرب شمال منطقة جازان، على إطلاق النار على والدها الخمسيني، وأردته قتيلا على الفور.

وأوضحت صحيفة عكاظ المحلية، أن الفتاة في العشرينات من عمرها، وأطلقت على والدها، أمس الخميس (30 آذار 2018)، 7 رصاصات، بسبب خلافات بينهما.

ولفتت إلى أن أقارب المجني عليه، هم من عثروا على والد الفتاة غارقا في دمائه، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية توجهت على الفور إلى مكان الجريمة لإجراء الفحوصات والتحقيقات اللازمة.

ووفقا للصحيفة، فقد ألقت الجهات الأمنية القبض على الفتاة، وقال المتحدث باسم شرطة جازان النقيب نايف الحكمي إن “التحقيقات ما زالت مستمرة، وسيصدر بيان تفصيلي بالجريمة لاحقا”.

أ.أ

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