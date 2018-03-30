كركوك تبدأ اجراءات بناء مطار دولي

اعلن محافظ كركوك وكالة راكان الجبوري عن إمكانية تقديم الشركات المحلية والأجنبية العطاءات لبناء مطار دولي في المدينة في أعقاب الحصول على جميع التراخيص من الحكومة المركزية العراقية.

وأكد الجبوري في مؤتمر صحفي “ينبغي على الشركات الراغبة في المشاركة في مناقصة بناء المطار تقديم المستندات اللازمة خلال شهر واحد وقال إن تقديم العطاءات بدأ في الخامس والعشرين من مارس/آذار الجاري وسيستمر حتى الخامس والعشرين من إبريل/نيسان القادم.

واضاف أنه سيتم تنظيم مؤتمر بشأن هذه المناقصة في مطار بغداد يوم الثامن عشر من إبريل/نيسان المقبل وبمشاركة الشركات المحلية والأجنبية بغرض تقديم التفاصيل المتعلقة بمشروع إنشاء مطار كركوك إلى ممثلي هذه الشركات.

وتابع الجبوري أنه سيتم السماح للشركات الأجنبية بإقامة الشراكات لإنجاز أعمال بناء المطار.