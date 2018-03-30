كريستيان هيد: لحظة تاريخية لن ننساها

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دبي – البيان الرياضي

أعربت المدربة الفرنسية كريستيان كريكت هيد عن سعادتها بالفوز بالجائزة العليا للعطاء الدؤوب، وقالت لـ«البيان الرياضي» إنها فخورة بتسلّم الجائزة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مشيرة إلى أنها تلقت خلال مسيرتها العديد من المفاجآت السعيدة، إلا أن التكريم بجائزة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتميز في سباقات الخيل، يعتبر لحظة تاريخية في حياتها ستأبى الذاكرة نسيانها.

وأضافت هيد أن علاقتها بخيول الإمارات ممتدة لسنوات طويلة، إذ تولّت الإشراف على بعض خيول المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه.واستعادت المدربة الفرنسية زيارتها الأولى للإمارات، وتحديداً دبي في عام 1983، مشيرةً إلى أن رياضة الفروسية عموماً، تطورت كثيراً .