مجلة العربي الامريكي اليوم تحتفل بالذكرى السادسة على تأسيسها

إحتضنت قاعة بيبلوس في مدينة ديربورن الحفل الذي نظمته أسرة إدارة مجلة العربي الامريكي اليوم بمناسبة الذكرى السنوية السادسة على تأسيسها وسط حضور كبير من قبل ممثلي مؤسسات الجالية ، فضلا ً عن حضور رئيس بلدية ديربورن جون أورايلي ، وعدد من فعاليات الجالية ، وتعد المجلة المذكورة من المطبوعات المتميزة التي ترفد المشهد الاعلامي المقروئ بالموضوعات المكتنزة والمتنوعة وتمتاز بأناقة الطباعة وتميز الاخراج وعمق المضمون المقدم للقارئ العربي الامريكي ، وقد أفتتح الحفل بعزف للنشيد الوطني الامريكي واليمني ، بعدها كانت كلمة عريفي الحفل الناشط وليد فدامه ، ونوفيلا حيث رحبا ً بالحضور وتحدثا ً بشكل مقتضب عن مسيرة المجلة ، بعدها تم عرض شريط وثائقي مدته عشر دقائق سلط الضوء على مسيرة المجلة ، وإنطباع الجالية العربية حيالها من خلال عدد المقابلات مع عينات من الجالية العربية ، كما تحدث المرشح لمنصب حاكم ولاية ميشيغن الاستاذ عبد الله السيد عن المناسبة مستعرضا ً مسيرة المجلة ونقاط تميزها مشيدا ً بالدور الثقافي الذي تؤديه في المشهد الاعلامي العربي الاغترابي داعيا ً الى دعمها وفي هذا الصدد يعد السيد أول مرشح أمريكي من أصل عربي يرشح لهذا المنصب وهو من والوجوه العربية الاغترابية المتميزة ويحمل برنامجا ً إنتخابيا ً متميزة، كما ألقى رئيس تحرير مجلة العربي الامريكي اليوم القاص والروائي والشاعر عبد الناصر مجلي كلمة تحدث خلالها عن أبرز التحديات التي تواجه العمل الاعلامي في المهجر مبينا ً ان الاعلام يشكل أهمية كبيرة في حياتنا وبحاجة الى إهتمام اكبر من الجهات الداعمة له ، مبينا ً ان قطاع الاعلام مازال يعتبره الكثيرمن الناس ثانويا ً ، وفي ذات السياق تحدث رئيس مجلس بلدية ديربورن جون أورايلي عن المناسبة مهنئ ً أسرة التحرير ممثلة بالزميل الأديب عبد الناصر مجلي ومثنيا ً على دور المجلة وعلى أدائها المتميز وحلتها الأنيقة ومضامينها الفكرية العميقة ، ثم تحدث الدكتور شادي ظاظا عن المجلة موجها ً تهنئته الى كادر التحرير ومباركا ً جهودهم المتميزة في إيصال المعلومة بموضوعية ومهنية وتميز داعيا ً الى ضرورة رفد وسائل الاعلام بالدعم ، وأكد ظاظا على أهمية وجود وسائل اعلام تمثل أصوات الجالية وتشكل جسرا ً بين الغربة والوطن ، وألقى الاستاذ محمد الحجاجي كلمة تطرق خلالها الى مسيرة عمل مجلة العربي الامريكي اليوم بوصفها إحدى المطبوعات المهمة التي ترفد الساحة المهجرية بباقة من الموضوعات المتنوعة التي يحتاجها القارئ فضلا ً عن تصديها لأبرز الاحداث التي تحدث في مهجرنا الامريكي وفي أوطاننا الام وأثنى على دورها الفعال في تقديم خطاب إعلامي ناضج وموضوعي ، كما شارك القاضي سالم سلامة في الحفل عبر كلمة أشاد خلالها بدور المجلة المحتفى بذكرى تأسيسها ومثنيا ً على جهود كادر تحريرها متمنيا ً لها دوام النجاح والتألق ، كما ألقى مفوض مقاطعة وين كلمة مقتضبة من وحي المناسبة هنأ خلالها أسرة التحرير ومشيدا ً بدورها الثقافي ، وفي السياق نفسه ألقى المرشح لمقاطعة وين سام بيضون كلمة أشاد خلالها برئيس مجلس بلدية ديربورن جون أورايلي لدوره المتميز مع أبناء الجالية العربية كما تحدث الناشر ورئيس تحرير جريدة صدى الوطن أسامة السبلاني مقدما ً التهنئة لأسرة تحرير مجلة العربي الامريكي اليوم ، وموجها ً شكره للزميل عبد الناصر وأسرة التحرير لدعوته لحضور الحفل ومعتبرا ً أنه خلال 6 سنوات من عمر المجلة إستطاعت أن تحتل المكانة اللائقة بها مشيدا ً بدور الاديب عبد الناصر مجلي كما تحدث عن الواقع الصعب والمأساوي الذي يعيشه اليمن الشقيق ، وألقى الدكتور حسن الحكيم كلمة شكر خلالها كادر المجلة مقدما ً تهنئته بالمناسبة ومثنيا ً على دورها في تنشط المشهد الاعلامي والثقافي للجالية ، كما شهد الحفل مشاركة غنائية للمطرب اليمني عبد الرحمن الاخفش ، كما تضمن الحفل تكريم عدد من المؤسسات المختلفة العاملة في مجتمع الجالية حيث تم منح الدروع والشهادات التقديرية لممثلي تلك المنظمات المختلفة التي تنشط في مجتمع الجالية العربية ، بعدها تناول المحتلفون طعام العشاء وسط أجواء أحتفائية جميلة .

قاسم ماضي – ديربورن