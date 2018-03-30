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محافظ اربيل يقدم اعتذارا

قدم محافظ اربيل نوزاد هادي اليوم الخميس اعتذاره باسم المحافظة الى الصحفي الذي تعرض للاعتداء اثناء تظاهرات المعلمين والمدرسين من قبل شخصين.
وجاء في بيان لمحافظ اربيل نوزاد هادي انه بعد انتشار مقطع الفيديو الذي اظهر اعتداء وانتهاك حرمة استاذ من اربيل من قبل شخصين خلال التظاهرات الاحتجاجية في الايام القليلة الماضية، فان محافظ اربيل سعى الى ما يعتبره واجبا عليه زيارة ذلك الاستاذ وان يقدم اعتذاره باسم محافظة اربيل.
واضاف البيان ان ذلك الاستاذ بلطف منه قام بعيدا عن عيون الكامرات والاجهزة الاعلامية وبرفقة مدير مدرسته بزيارة ديوان المحافظة ومحافظ اربيل.
وقام نوزاد هادي وفضلا عن الادانة والاستنكار الشديد لهذا السلوك اشاد بالاستاذ وعده انمودجا رفيعا لشخصية تربوية مخلصة للشعب والوطن وجدير بالاحترام، متعهدا باتخاذ جميع الاجراءات القانونية من قبل الاجهزة المختصة لانزال العقوبة بحق الشخصين المعتديين.

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