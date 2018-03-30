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مكافحة الإرهاب يبلغ الاسر بإنزال اعلام كوردستان من على مقبرة “الشهداء” في كركوك

أفادت تقارير إعلامية كوردية يوم الخميس ان جهاز مكافحة الإرهاب – العمليات الخاصة – اصدر بلاغا للأسر الكوردية بإنزال اعلام كوردستان الموضوعة على اضرحة ذويهم في مقبرة “الشهداء” الواقعة في منطقة إمام قاسم بجانب التكية الطالبانية في مدينة كركوك.

وتضم المقبرة اضرحة العديد من عناصر قوات البيشمركة، والامن الاسايش ممن قتلوا في مواجهة تنظيم داعش خلال الهجمات التي كان ينفذها طيلة السنوات الثلاث الماضية على محافظة كركوك.

ونقلت التقارير عن اسر الضحايا قولها بان فعلا تلقوا هكذا بلاغ، مشيرين الى ان جهاز مكافحة الإرهاب قد نوه في بلاغه بانه في حال لم ينفذ الامر فان سوف يقوم بعملية انزال تلك الاعلام.

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