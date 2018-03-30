مكتب المرجع الفياض ينفي الاستفتاء المنسوب إليه والذي ذكرت فيه النائبة عالية نصيف

نفى مكتب سماحة المرجع الديني آية الله العظمى الشيخ محمد اسحاق الفياض ما نسب إليه من استفتاء مزيف ورد فيه ذكر النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف ونشره أحد المواقع الألكترونية المأجورة .

وجاء ذلك في هامش كتبه مكتب سماحة المرجع دام ظله، جاء فيه :” بسمه تعالى، هذا الإستفتاء لم يصدر من المكتب ” ، وهذا يعني أن الاستفتاء المنشور مزور وعارٍ عن الصحة، وهنا نسجل استغرابنا من مدى انحطاط وخسة الشخص الذي تجرأ على تزوير استفتاء بإسم مرجع ديني له ملايين الأتباع والمقلدين في العراق والمنطقة .

وفي ذات السياق، يؤكد المكتب الإعلامي للنائبة عالية نصيف ان حملات التسقيط السياسي التي تشنها مواقع وفضائيات مأجورة يديرها حفنة من المرتزقة المعروفين بابتذالهم الأخلاقي وتجردهم من أبسط معاني الشرف والغيرة، لن تؤثر على مسيرتها ولن تثنيها عن مواصلة جهودها في خدمة أهلها العراقيين الشرفاء بكل انتماءاتهم .

كما نؤكد للرأي العام، أن بعض ضعاف النفوس قد افتتحوا فضائيات وخصصوا مواقع ألكترونية الهدف منها تحقيق الربح من خلال التشهير بالناس وابتزازهم، فإذا كان من ابتزوه شخصاً غنياً ومتمكناً مادياً يحصلون منه على مبتغاهم ويشبعون جشعهم وطمعهم، أما اذا كان من ابتزوه إنساناً شريفاً ومخلصاً لشعبه وحريصاً على سمعته ولم تمتد يده الى المال الحرام فبالتأكيد لن يرضخ لابتزازهم لأنه وببساطة يمتلك سجلاً نظيفاً ولا يخشى إلا الله سبحانه وتعالى، والله بالمرصاد لهؤلاء الذين يختبئون وراء الكواليس ويبثون سمومهم عبر مؤسساتهم الإعلامية الرخيصة، وحسبنا الله ونعم الوكيل .