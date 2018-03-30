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ممثل المرجعية يؤكد ان البطالة ستولد مجتمعا متشائما متكاسلا

اكد ممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء احمد الصافي، الجمعة، ان البطالة ستولد مجتمعاً متشائماً متكاسلاً، محذرا من اثار وسلبيات البطالة.

وقال الصافي في خطبة الجمعة من داخل الصحن الحسيني اليوم (30 اذار 2018)، اننا “نتكلم اليوم عن مفردة البطالة وما لها مصاديق اجتماعية بمفردتين أساسيتين وتارة نريد منها في حديثنا ان الانسان الذي عليه بذل أهله عليه أموالاً وبلغ مبلغ الرجال وهم ينتظرون خيره في ان يحصل على وظيفة معينة حتى يكمل مشروع حياته لكنه لم يتوفق سواء السبب منه او غيره ونعبر عن هذا الشخص اجتماعيا بانه عاطل وهو لا يملك وظيفة ولا راتبا شهرياً وتارة أخرى نطلق على البطالة على من لديه راتباً شهرياً لكنه لا ينتج وهذه تسمى بالبطالة المقنعة واذا قسناها مع العمل فهو لديه راتب لكنه غير منتج”.

واضاف، ان “الانسان عندما يأمل بعد ان يقطع شوطاً من الدراسة ويأمل ان يستقر بحالة أخرى غير حالة الدراسة ثم لا يجد شيئاً من ذلك ويصاب بالإحباط ويشاركه زملاء مثله وهذه الحالة الاجتماعية ستولد حالة أخطر”.

واوضح الصافي، ان “البطالة من المظاهر السلبية في المجتمع وكلما كثر فيه البطالون كلما زادت المشاكل فهو عبارة عن جرس إنذار اجتماعي ونتحدث عن ظاهرة اجتماعية”.

وتابع، ان “البطالة خطرة جداً فلابد من معالجتها بالحد الذي نستطيع اجتماعياً معالجتها ويبدأ من تشخيص المشكلة وهذا أمر صعب وتكون فيها تصرفات غير مسؤولة ومنها الطلاق”.

ا.ح

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