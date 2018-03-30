موسكو تكشف عن دول حاولت خداعها في العراق

ضربت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، مثال قيام بريطانيا والولايات المتحدة بخداع العديد من الدول في العراق.

وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي إن تلك الدول لم تتمكن حينها من خداع روسيا وألمانيا وفرنسا، لكنها نجحت في خداع إيطاليا وغيرها من الدول.

وأشارت إلى استخدام الأساليب ذاتها في إنشاء التحالف في العراق وما يجري في الوقت الحالي بشأن قضية سكريبال، قائلة إن الدول الأوروبية استخدمت حينها ذريعة التضامن للتخلص من الزعيم الديكتاتوري.

وأضافت أن الغرب بذلك يحاول إظهار التضامن وتقديم قائمة البلدان التي دعمت قرارات تلك الدول، مشيرة أن روسيا تعلم كيف تم إنشاء تلك القوائم، من خلال الضغط والتهديد.