نائبة: المخدرات حرب جديدة تفرض على الشعب العراقي

عبرت النائبة عن كتلة الحكمة، أحلام الحسيني، عن استغرابها من الصمت الحكومي تجاه ما تشهده البلاد من موجة كبيرة تجتاح المجتمع بإدخال المخدرات إليه.

وقالت الحسيني في بيان إن “حرب المخدرات حرب جديدة تفرض على الشعب العراقي، وعلى الحكومة تحمل مسؤوليتها ومواجهتها بشتى الوسائل كونها لا تقل شراسة عن الحرب ضد داعش ومقاومة الارهاب”.

واشارت إلى “ضعف الاجراءات إزاء هذه الحرب وهذه الآفة” التي حذرت النائبة من أنها “ستقضي على المجتمع بكامله ان لم تكن هناك اجراءات سريعة ورادعة وإحكام إغلاق الحدود بوجه المهربين”.

واوضحت أن “الطامة الكبرى تكمن في دخول كميات كبيرة من المخدرات وانتشار لافت لها وفي المقابل فإن طرق مكافحتها ومحاربة المروجين لها لا تتناسب مع ذلك الانتشار الكبير لها”.

وطالبت الحسيني “الحكومة العراقية بإلزام دول الجوار بإحكام السيطرة على حدودها، خصوصاً وأن منافذها الحدودية أصبحت مفتوحة على مصراعيها لإدخال هذه السموم القاتلة للعراقيين”.