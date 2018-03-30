هيروشيما العراق

قد يستغرب القارئ من الاسم وهو بعيد كل البعد عن علاقته بالعراق لكن الرابط بينهما قد يتحقق بتحقق الظروف المساعدة لذلك ، ولكي نحدد مفاهيم حديثنا والرابط المشترك بينهما نجده في روابط كثيرة ولكي تتضح الصورة نبدأ من حيث عنوان كلامنا وهو هيروشيما المدينة التي تقع في اليابان والتي تعرضت لنكبة تاريخية حيث ضربت من قبل الولايات المتحدة بقنبلة نوويه دمرتها وقتلت منها الآلاف وشوهت وحرقت وصدمت أهلها بل حالها زاد نحو الأسوأ من أمراض وارتفاع معدل الوفيات التي تحققت بسبب هذه القنبلة لكن ما علاقتنا بتفاصيل هذا الحدث المؤلم ؟ إن الرابط المشترك بيننا هو حجم الدمار الذي خلفه انفجار القنبلة ولكن الاختلاف الجوهري واحد فمدينة هيروشيما ألقيت عليها القنبلة بينما لدينا توجد قنبلة نوويه من نوع آخر وهي آفة البطالة والتي لو انفجرت ستولد كارثة لا يمكن السيطرة عليها ما لم تكون هناك حلول تستطيع التقليل من حجم المشكلة لقد أصبح شبابنا اسرى حرب في أوطانهم وما اشد عذاب امرأ أسيرا في بلده و غارق في بحر الظلمات من سياسية الإهمال وعدم وجود حلول مقنعه و التي هي عبارة عن إجراءات وحلول ترقعيه تخديرية لا تلتقي عن أن نسميها حل بل هي كمريض يوضع على جهاز المغذي وبدون علاج لان الحاكمون رسموا سياساتهم وفق مصالحهم وسخروا مقدرات البلد لتحقيق أهدافهم و إذا سألنا أنفسنا عن مصير جيوش من الشباب العاطلون عن العمل نجد أنفسنا في حيرتنا من أمرنا فالدولة أغلقت أبوابها والعمل في القطاع الخاص كسراب في صحراء قاحلة والإعمال والمهن والحرف أصبحت سيدها الاستيراد وركام التراب ملء أركانها و الشباب يتجرعون سموم الضياع و قد يقول قائل إن ألدوله منشغلة بحرب ولا تتوفر لديها الأموال بسبب التقشف و ما ألت إليه الأمور بسبب انخفاض أسعار النفط وهو فعلا ما يحدث اليوم لكن هل شرعت الدولة قوانين تضمن حقول العمل في القطاع الخاص و هل تم دعم هذا القطاع بصورة ايجابيا و الجواب كل ما تم عبارة عن إجراءات خجولة اتجاه مشكله عقيمة تمتد جذورها إلى سنوات خلت من عدم وضع سياسيه مدروسة تستطيع احتواء أفواج ثم أفواج من الخريجين و إذا كنا نخشى دأعش فلماذا لا نخشى نسب ارتفاع حالات الانتحار والهجرة و تعاطي المخدرات وعصابات السرقة و تزايد المعدلات في الجرائم مع انتشار تيارات تحمل أفكار منحرفة متطرفة أوجدت لنا جيل من الشباب الذي انحرف عن مسارنا الطبيعي بكل ما تحمل الكلمة من معنى مع العلم إن نسبه زيادة البطالة في تزايد مستمر ومقلق جدا حسب كل الإحصاءات الرسمية وغير الرسمية . إن الرابط المشترك مع مدينه هيروشيما أنها عرفت ضحاياها وقتلاها وحددت مكانها وزمانها وهي مدينه تحمل عبء هذا الضرر بسبب القنبلة النووية لكننا لا يمكننا تحديد حجم ذلك الضرر ولا يمكننا تحديد زمانه أو مكانه وضحاياه لأنه اشد وطأة من حدوث زلزال قد يضرب بلد بأسره ولا يستطيع حتى مقياس ريختر حسابه لذا أتمنى من حكومتنا إن تبدأ العمل وتضع خطه شامل مدروسة تحتوي على حلول واقعيه ملموسة نستطيع من خلاله مجابهة المشكلة دون تركها بدون حلول ولا تكون بمرمى من اصطياد السياسيين لكي يغتنموا الفرصة ويجعلوها مادة دسمه لخطاباتهم الخاوية ووعودهم التي كهواء في شبك , لذا اعتقد الحل الأمثل يكمن بدعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار وسن قوانين تدعم وتنظم العمل بالقطاع الخاص وحلول أخرى وتجارب دول يمكن الاستفادة منها على مع ما تمر به البلد من ظروف صعبه ومعقده وبذلك نرعى شبابنا ونتحقق لهم ولو الممكن من بصيص الأمل ولا نتركهم ضحايا لتيارات أو أفكار هدامة بل نعمل على احتواهم وصقل طاقاتهم وبهم تبنى الأوطان و يضمن المستقبل .

ماهرضياء محيي الدين