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يهود بريطانيا: أزمة الشرق الأوسط تؤثر على سلامتنا

أظهرت دراسة جديدة اليوم الجمعة أن يهود بريطانيا يعتقدون أن الأزمة في الشرق الأوسط، تؤثّر على سلامتهم، ويعتبرون معاداة السامية مشكلة كبرى.

وقالت الدراسة، التي نشرتها صحيفة (جويش كرونيكل) الصادرة من لندن، إن 48% من اليهود البريطانيين يعتبرون معاداة السامية مشكلة كبرى، وعانى واحد من كل خمسة منهم من مضايقة كلامية أو اعتداء جسدي.

وأضافت أن ثلاثة من كل خمسة من اليهود البريطانيين يعتقدون أن الأزمة في الشرق الأوسط لها تأثير كبير على سلامتهم في المملكة المتحدة.

ووجدت الدراسة أن 67% من اليهود البريطانيين اعتبروا أن مقاطعة إسرائيل هو إجراء أكيد أو محتمل من معادة السامية، فيما اعتبر 77% منهم تشبيه معاملة إسرائيل للفلسطينيين بالنازية معاداة للسامية.

وقالت الدراسة إن 6% من اليهود البريطانيين عانوا من ممارسات العداء للسامية خلال مناسبات رياضية، مثل مباريات كرة القدم، و 37% في الجامعات والمدارس.

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