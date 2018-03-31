أحُبكَ يا علي

حيدر حسين سويري

سألني أحدهم: أراكَ تتذمر كثيراً من الوضع السياسي والحكام! ماذا تريد؟

فأجبتهُ: أريدُ علياً

فقال: لقد قُتل علي ولن يعود …….

فقلتُ لهُ : إذن فعلى الحُكم والحُكام السلام …. سلاماً سلاما

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قصيدة ” أحبك يا علي ”

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علي معنى الرسالة … ومعدن الإنسان

علي رمز العدالة … وصاحب القران

علي محد يناله … بإنس لو من جان

علي الكافل عياله … وهو ظل جوعان

علي الحارب جهاله … وحطم الأوثان

علي اليوكَف كَباله … متيه وخسران

علي الماكو مثاله … بعجم وبعربان

علي الساهر إلياله … إيسد رمق جوعان

علي الينفق أمواله … بطاعة الحرمان

علي الواضح مجاله … وأحمد العنوان

علي اليلبس سماله … وقنبر الكتان

علي البين مقاله … وقدم البرهان

علي الأذن بلاله … حي ع الوجدان

علي الواجب وصاله … وي عظيم الشان

علي الماكو بخصاله … كان يا من كان

……………………………………13 / رجب /……. 27/ 3 /2018

حيدر حسين سويري

كاتب وأديب عراقي