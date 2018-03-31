أردوغان: سنجار مثلها مثل قنديل بالنسبة لنا وستستمر عملياتنا حتى يتم تطهيرها من الـ”PKK”

أكد الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، اليوم الجمعة، بأن منطقة سنجار مثلها مثل قنديل بالنسبة لتركيا، وستستمر العمليات العسكرية لحين تطهيرها من عناصر حزب العمال الكوردستاني.

وقال اردوغان، إن “سنجار مثلها مثل قنديل بالنسبة لنا، وسيستمر هذا حتى تطهير سنجار من “بي كا كا” والتنظيمات الإرهابية، ومن أجل ذلك يمكننا أن نذهب إلى هناك على حين غرة”.

مشيراً الى ان “إنهاء أنشطة منظمة PKK الإرهابية في العراق وظيفة مشتركة لنا ولحكومة بغداد، نحن منفتحون على العمل سوياً في هذا الموضوع”.

وقال أردوغان ردًا على بيان قصر الإليزيه الذي يتضمن كلامًا عن وساطة بين تركيا وبين قوات سوريا الديمقراطية، إن “من استضافوا مجددًا أمس عناصر من التنظيم الإرهابي الذي ينشط بحرية منذ الماضي، على مستوى رفيع، ليس سوى عداءً صريحا لتركيا، ومن قاموا بإستضافة الإرهابيين في قصورهم سيفهوم عاجلًا أو آجلًا أنهم على خطأ”.

وأضاف، “من أنتم لكي تتلفظون بعبارة الوساطة بين تركيا وتنظيم إرهابي”.

وأردف بالقول، “أتمنى ألا تطلب فرنسا مساعدتنا عندما تكتظ (مدنها) بالإرهابيين الفارين من سوريا والعراق”.