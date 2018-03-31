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إطلاق مشروع الدليل الشامل للمكتبات في الوطن العربي في الاسكندرية

لقاهرة – ابراهيم محمد شريف

تشهد محافظة الاسكندرية صباح اليوم السبت الحادي والثلاثين من مارس 2018 الجاري فعاليات إطلاق مشروع الدليل الشامل للمكتبات في الوطن العربي على هامش أعمال الدورة الرابعة عشرة لمعرض الاسكندرية الدولي للكتاب بمقر مكتبة الاسكندرية

واكد مصدر مطلع بان السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الامين العام المساعد رئيس قطاع الاعلام والاتصال ستقوم بإلقاء كلمة رئيسية في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ولفيف من الشخصيات العامة ومجموعة من خبراء المكتبات والمعلومات في الوطن العربي.

ومن الجدير بالذكر أن مشروع الدليل الشامل للمكتبات في الوطن العربي بنسختيه الإلكترونية والورقية، والذى تبنته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع المكتب الإقليمي للمكتبات الناطقة باللغة العربية بمكتبة الاسكندرية، يمثل نقطة انطلاق لتعزيز التعاون المشترك في مجال المكتبات والحصر الشامل لبيانات المكتبات في الوطن العربي، ونقل وتبادل البيانات والمعلومات بين المكتبات العربية في القطاعات المتنوعة .

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