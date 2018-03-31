إعادة فتح طريق اربيل – مخمور في وقت قريب

قال مسؤول محلي باقليم كوردستان السبت ان الطريق الرابط بين اربيل ومخمور سيعاد افتتاحه قريبا وذلك بعدما اغلق في اعقاب سيطرة القوات العراقية على المناطق المتنازع عليها.

وقال قائمقام قضاء مخمور رزكار اسماعيل لكوردستان 24 ان “مسؤولين عسكريين في الجيش العراقي أعلموا الاقليم يوم الخميس الماضي ان طريق اربيل – مخمور سيفتح من جديد وذلك من الطرف العراقي”.

وأكد اسماعيل ان “فتح الطريق مابين اربيل ومخمور سيتم بشكل رسمي خلال الاسبوع الجاري وستصبح حركة المرور والتنقل بين المنطقتين طبيعية”.

وأعادت سلطات اقليم كوردستان في اوقات سابقة فتح الطريقين الرابطين بين اربيل وكركوك وكذلك اربيل ومخمور من جهتهما فيما لم تقم سلطات بغداد بفتح الطريقين من جانبها.

وأغلقت سلطات بغداد وكوردستان الطرق الرئيسية بين الاقليم وكركوك والموصل بعد أحداث 16 تشرين الأول اكتوبر وبعد لقاءات عديدة حدث انفراج بالعلاقات بين الجانبين.

سوار أحمد