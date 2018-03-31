ائتلاف المالكي يطالب المفوضية اعتماد “فرزين” بالانتخابات

دعا عباس الموسوي المتحدث الرسمي باسم ائتلاف دولة القانون بزعامة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي يوم الجمعة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الى ضرورة اجراء اكثر من تجربة لطمأنة الناخب العراقي خلال تصويته في انتخابات مجلس النواب ٢٠١٨ .

وذكر الموسوي في بيان له اليوم انه “على مفوضية الانتخابات إجراء اكثر من تجربة خلال القيام بالعد والفرز الالكتروني لطمأنة الناخب العراقي بنجاح اجهزة الانتخابات ودقتها ، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة اجراء العد والفرز اليدوي بعد اغلاق الصناديق بالانتخابات القادمة بحضور المراقبين المحليين والدوليين لاجل عدم اعطاء اي فرصة للمشككين بنزاهة الانتخابات”.

وطالب المتحدث الرسمي باسم دولة القانون ، مفوضية الانتخابات لاجراء ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻻﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻌﺪ ﻭﺍﻟﻔﺮﺯ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ لجميع المحطات ﻓﻲ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ، مع ضرورة ان يشمل ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﺟﺮﺍﺀ ﻣﺤﺎﻛﺎﺓ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺠﺮﻯ ﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ، ﻣوضحا ﺍﻥ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺳﻼﻣﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻻﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺘﻲ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻭﺍﻟﻌﺪ ﻭﺍﻟﻔﺮﺯ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺘﻴﻦ وكذلك طمأنة الناخب العراقي بذلك .