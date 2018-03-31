اتحاد الغرف التجارية: اجتماع مرتقب للشركات المشاركة فى إعادة إعمار العراق

كشف أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، عن اجتماع مرتقب سيتم تنظيمه الأسبوع المقبل للشركات المصرية المشاركة فى ملف إعادة إعمار العراق، للتنسيق حول القطاعات التى سيتم العمل فيها.

وبلغت الالتزامات الدولية حيال العراق قرابة الـ30 مليار دولار حتى الآن، مع توقعات بزيادة هذا الرقم خلال الفترة المقبلة، فى ظل وجود تقارير تؤكد أن العراق يحتاج 88 مليار دولار من أجل ملف إعادة الإعمار. وكانت 86 شركة مصرية شاركت فى مؤتمر إعادة إعمار العراق الذى تم عقده بالكويت منتصف فبراير الماضى.

وأضاف الوكيل أن هدف الاجتماع سيكون التنسيق بين الشركات حول القطاعات المزمع العمل فيها بالعراق، ولحسم قضية المشاركة فى مشروعات العراق وكيفية الاستفادة من المخصصات المالية الضخمة لهذا الملف.