اعلان المفوضية بشأن العمل في مكاتب انتخابات الخارج

انتخابات الخارج 2018

اعـــــــلان

تعلن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فتح باب التقديم للعمل كموظفين ( بصفة عقود مؤقته ) في المكاتب الانتخابية خارج العراق ( الاردن ، مصر ، استراليا ، الامارات ، ايران ، كندا ، امريكا ، بريطانيا ، تركيا ، هولندا ، المانيا ، الدنمارك ، السويد ) لانتخابات مجلس النواب العراقي /2018 وموظف عدد 2 في المراكز التابعة لمكاتب تلك الدول ( فلندا ، النرويج ، لبنان ، نيوزلندا ، النمسا ، بلجيكا ) وفق الضوابط والآليه أدناه

www.ihec.iq الدخول على الموقع الرسمي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات عبر الرابط التالي*

اختيار صفحة انتخابات الخارج /2018 من خلال الأيقونه المعينة الموجودة يمين الصفحة*

سحب الاستمارة الخاصة بابداء الرغبة للعمل في مكتب انتخابات الدولة المعنية*

ملء الاستمارة يدويا ً وتوقيعها*

مراجعة مقر مكتب انتخابات الدولة المعنية مع استصحاب الاستمارة المشار اليها في (4) اعلاه مرفق معها كافة الوثائق والمستمسكات المطلوبة*

(شهادة او تاييد تخرج، وثيقة تثبت عراقية المتقدم للوظيفة، صورة شخصية حديثة عدد (2

ocv5.2018@gmail.com ارسال الاسم ورقم الهاتف واسم الدولة الى البريد الالكتروني التالي

سيتم نشر عناوين وارقام هواتف المكاتب والمراكز لجميع الدول التي سيتم اجراء الانتخابات فيها



للحصول على الاستمارة الخاصة بابداء الرغبة للعمل في مكاتب انتخابات الخارج ….. اضغط هنا

http://www.ihec.iq/ihecftp/ 2018/ocv/form.ocv.pdf