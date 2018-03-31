الاتحاد الإسلامي الكوردستاني يطالب المفوضية بتأجيل موعد انطلاق الحملات الانتخابية

طالب الاتحاد الإسلامي الكوردستاني، المفوضية العليا للانتخابات، بتأجيل موعد انطلاق الحملات الانتخابية المقرر في يوم 14 نيسان 2018، لتوافقه مع ذكرى فاجعة عمليات الأنفال.

وجاء في البيان الصادر عن مؤسسة الانتخابات في الاتحاد الإسلامي الكوردستاني إلى مكتب إقليم كوردستان للمفوضية: “قررت المفوضية العليا المستقلة بتحديد يوم 14-4-2018 يوم الانطلاقة للحملات الانتخابية لانتخابات مجلس النواب العراقي”، موضحاً أن “يوم 14 نيسان يصادف ذكرى فاجعة عمليات (الأنفال) التي راح ضحيتها الآلاف من مواطني إقليم كوردستان وهدمت آلاف القرى بيد النظام البعثي البائد وجرت العادة في الإقليم على إحياء هذه الذكرى بمراسم ونشاطات مأتمية عليه”.

وتابع: “نحن في الاتحاد الإسلامي الكوردستاني نطلب من مجلس المفوضين تأجيل يوم بداية الحملة الانتخابية في 14 نيسان إلى يوم آخر تراه المفوضية مناسباً احتراماً وتضامناً لهذه الذكرى وأسر الشهداء والمؤنفلين”.

وقال مسؤول مؤسسة الانتخابات في الاتحاد الإسلامي الكوردستاني، قاسم كَلالي، “نطالب جميع الأطراف بانتظار موعد انطلاق الحملات الانتخابية بدلاً عن التهجم على الآخرين من الآن”، مبيناً أن “لدى الحزب 53 مرشحاً في محافظات أربيل والسليمانية ودهوك وكركوك وديالى وهم ليست لديهم أي مشكلة تقتضي رفض ترشحهم”.

يشار إلى أن لدى الاتحاد الإسلامي الكوردستاني 10 مقاعد في برلمان كوردستان وأربعة مقاعد في البرلمان العراقي، ويعد أكبر الأحزاب الإسلامية في الإقليم.

وسيشهد العراق في 12 أيار 2018 انتخابات تشريعية، وسط احتدام المنافسة بين الكتل المشاركة للحصول على المزيد من المقاعد في البرلمان العراقي.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، تأجيل انطلاق الحملات الدعائية للمرشحين إلى 14 نيسان بدلاً من 12 من الشهر ذاته.

ترجمة وتحرير: شونم عبدالله خوشناو