الحزب الديمقراطي يشترط تعديلا على “وثيقة الشرف”

كشف النائب في البرلمان العراقي عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني شاخوان عبدالله، اشتراط كتلته تعديل مادة في وثيقة “الشرف الانتخابية”.

وقال عبدالله “ككتلة ديمقراطي كوردستاني وقعنا على الوثيقة لكن طالبنا اضافة مبدأ الشراكة الوطنية واسس الديمقراطية لمرحلة مابعد الانتخابات وتمثيل المكونات العراقية تمثيلا عادلا في الفقرة 23 من هذه الوثيقة”.

وبين ان “هذه الاضافة تنطلق من روح الدستور العراقي. وطلبنا سببه تخوفنا ان يتم تكرار ماحدث في الماضي”.

ووقع عدد من ممثلي الاحزاب والكتل السياسية ومرشحي الانتخابات، امس الاول الاربعاء، وثيقة “شرف” للالتزام بالضوابط والقواعد المعمول بها في الانظمة الديمقراطية.

وحضر مراسم توقيع الميثاق ممثلو الائتلافات الانتخابية والاحزاب والكتل السياسية، إلى جانب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش، ومنظمات المجتمع المدني وعدداً من وسائل الاعلام المحلية والعربية والاجنبية.

ويعد هذا الميثاق الرابع من نوعه منذ عام 2003 ولغاية الآن.

وتضمن الميثاق الحالي 25 بنداً، ومن أبرزها إدانة أي خطاب طائفي أو عرقي يستهدف أياً من مكونات الشعب العراقي، ومحاسبة أي جهة تقوم بذلك، ورفض العنف بكل أشكاله والتأكيد على المرشحين بالتصرف كرجال دولة، واحترام المتنافسين في الانتخابات وعدم توظيف النزعة الطائفية أو العرقية أو الإثنية، في البرامج الانتخابية.

وتضمن الميثاق مبادئ عامة تؤكد على احترام وتعزيز الحقوق الديمقراطية للجميع والتنافس الشريف والحر وتكافؤ الفرص.

وكذلك الالتزام بحرية الصحافة وحقوق الانسان والديمقراطية وسيادة القانون والمساواة بين الجميع امام القانون.

والتأكيد على عدم التدخل في انشطة ومهام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مع دعم الجهود الدولية المحايدة والمساندة لمراقبة العملية الانتخابية.

والتشديد على احترام مؤسسات الدولة والمشاعر والمقدسات، والالتزام بالقانون والنظام واحترام استقلالية القضاء وعدم استخدام المال العام لاغراض انتخابية.

وتضمن ايضا تشكيل لجنة متابعة/ غرفة عمليات مشتركة مؤلفة من ممثلي الكيانات الموقعة على الميثاق وممثلين عن الحكومة والاجهزة الامنية المعنية ومجلس القضاء الاعلى ومفوضية الانتخابات و”يونامي”، لمتابعة تنفيذ بنود الميثاق ومنع حدوث اي خلل او محاولة لتزوير ارادة الناخب.