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السلطات باقليم كوردستان تصدر توضيحا بشأن قتل عضو في حزب كوردي معارض لإيران

أعلنت شرطة قضاء سوران التابع لمحافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان يوم الجمعة ان عضو الحزب الديمقراطي الكوردستاني الايراني “حدك” المعارض لنظام طهران احمد احمدي المعروف باحمد الإيراني قد قتل على يد نجله ولم تكن حادثة اغتيال كما روجت له بعض وسائل الاعلام.

وقال المتحدث باسم شرطة “سوران” هاوار اركوشي في مؤتمر صحفي عقده اليوم في القضاء المذكور، ان “قاتل احمدي هو نجله محمد احمد حسين من مواليد عام 1986″، منوها الى ان قوات الشرطة والامن الاسايش قد القت القبض على القاتل وقد اعترف بجريمته.

وأوضح المتحدث ان “الشاب عزا سبب قتل ابيه خلال التحقيقات الأولية التي أجريت معه الى المعاملة السيئة جدا التي كان يتلقاها هو، و باقي افراد اسرته من القتيل”.

وأشار الى ان “القاتل كان قد هدد اباه قبل أيام وفعلا قد نفذ تهديده اليوم في منزل يعود لأحد اقربائهم في قضاء سوران عندما كان القتيل في زيارة لهم”.

واحمدي كان عضوا ومقاتلا في البيشمركة التابعة للحزب الكوردي المعارض منذ اربعة عقود، وسبق له ان سُجن في ايران على مدى سنوات بسبب انتمائه السياسي.

وقُتل احمدي في وقت سابق من اليوم بقضاء سوران بظروف “غامضة” غير انه حزبه اعلن ان الأول قد قتل في حادث “اغتيال” مدبر من قبل جهاز المخابرات الإيراني.

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