الصدر يرد على المعترضين على زيارة ولي العهد السعودي للعراق

رد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم السبت، 31 آذار 2018، على الرافضين زيارة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إلى العراق، وذلك من خلال وثيقة تضم سبع نقاط.

وحسب بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، قال الصدر في معرض رده على سؤال حول موقفه من زيارة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان المرتقبة إلى العراق، إن “العراق لا يجب أن يبقى ساحة صراع، ويجب ان ينفتح العراق على جميع جيرانه” على حد سواء، كما أن العراق “بحاجة الى حل مشاكله بحنكة وحكمة، ويجب أن يخرج من الصراع الطائفي بأي صورة كانت”.

وأضاف أن “العراق يجب أن يُزار ولا يزور فقط، وأن يحفظ استقلاليته وعدم تدخل الآخرين” في شؤونه، مبيناً ان كل زيارة يجب ان تراعى فيها “مصلحة العراق لا مصلحة الزائر فقط أو مصلحة دول اخرى وإلا فلا منفعة منها”.