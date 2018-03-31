القبض على “اخطر” خمس عصابات في اقصى جنوب العراق

اعلن رئيس خلية الأزمة الأمنية العليا في محافظ البصرة اسعد العيداني يوم الجمعة عن القاء القبض على خمس عصابات هي “الأخطر” في المحافظة التي تقع الى اقصى جنوب العراق.

وقال العيداني وهو محافظ البصرة في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع قائد شرطة المحافظة اليوم وهما يستعرضان افراد العصابات المقبوض عليهم، انه “في الفترة الأخيرة كثر الحديث عن نشاط بعض العصابات داخل البصرة”.

وأضاف ان خلية الصقور الاستخبارية وشرطة البصرة تمكنتا من القاء القبض على خمس عصابات “خطيرة” تقوم بعمليات خطف واغتيال وتجارة مخدرات وسطو مسلح وتسليب، مؤكدا ان المتهمين اعترفوا بجرائهم.

يذكر ان البصرة الغنية بالنفط تشهد خروقات امنية مستمرة، وفي مرات عديدة اضطرت بها الحكومات المتعاقبة بعد 2003 في بغداد الى ارسال قوات خاصة لمواجهة المجاميع المنفلتة بالمحافظة التي تعد الشريان الاقتصادي الرئيس للعراق لما تحتويه من مصادر طاقة، موانئ.