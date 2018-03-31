الناشطة والاعلامية هيفاء الحسيني في سطور

الاسم: هيفاء الحسيني

التحصيل الدراسي: بكالوريوس علوم سياسية – بكالوريوس ادارة اعمال

والدها الدكتور علي الحسيني

والدتها الاستاذة بتول الحمداني

تنفست هواء العراق منذ ولادتها بين ربوع ونقاء الموصل الحدباء حيث عاشت طفولتها وتعلمت في ثقافة البيت كيف تمد خواطر وأحلام جسرا لمحبة الناس والتواصل معهم.

* ممثلة المنظمة العالمية في الشرق الاوسط هذه المنظمة تابعة الى الامم المتحدة ومقرها الرئيسي في العاصمة واشنطن – اميركا

* سفيرة النوايا الحسنه في الامم المتحدة

العمل:

– حاليا كمقدمة برامج في قناة الرشيد الفضائية

– رئيس منظمة الامل للاغاثة والتنمية

– مدير دار الامل للايتام والمشردات

– مسؤولة الاعلام للمفوضية العليا للانتخابات في اميركا – 210

– عملت بصفة مديرة للعلاقات العامة في معهد التنمية والتطوير – امريكا.

– عملت في منظمة اليونسيف الداعمة للسلام في الشرق الاوسط.

– عملت في منظمة USAID في ادارة المساعدات الخارجية للشرق الاوسط.

– رئيس مركز المسار للاعلام الحر.

– صاحب امتياز ورئيس تحرير صحيفة المسار.

– رئيس منظمة مناصرة المرأة والأسرة العراقية.

تعمل حاليا بشكل دؤوب جدا لانتشال الاطفال الايتام والمشردات الذين فقدوا احد ابائهم اومعيليهم نتيجة الحرب على الارهاب والتي جعلت العديد منهن مشردات وبلا مأوى او معين وتعمل على اعانتهن ورعايتهن وتقوية ثقتهن بانفسهن وتوفير كل متطلباتهن وايوائهن في دار الامل للايتام الذي هو جزء من منظمتها الانسانية منظمة الامل للاغاثة والتنمية الذي تدعمه بجهود شخصية للحفاظ عليهن من التشرد وان لايكونوا لقمة سائغة لضعاف النفوس واستغلالهن باعمال مخلة بالدين الحنيف وبالاعراف والاداب والتقاليد والحفاظ عليهن ليكونوا امهات ومربيات الغد.

الانتماء والعضوية:

*عضو عامل في نقابة الصحفيين العراقيين.

*عضو عامل في اتحاد الصحفيين العرب.

*عضو الاتحاد الدولي للصحافة.

*عضو عامل في الاتحاد العام للأدباء والكتاب العراقيين.

*عضو المنظمة العربية لحرية الصحافة.

*عضو مشارك في منظمة حقوق الإنسان ــ كندا.

*عضو مشارك في منظمة المرأة والأسرة العربية.

*عضو مؤسس لجمعية الطفل والأمومة الخيرية.

جوائز وشهادات:

– جائزة مجلس النواب العراقي (درع الابداع والتميز) لشجاعتها في نقل ومواكبة القطعات الامنية والعسكرية وتغطيتها الاعلامية المباشرة من ساحات المعارك.

– درع افضل ناشطة في حقوق الانسان المقدّم من مؤسسة عيون – 2017

– جائزة افضل مقدمة برامج سياسية لعام 2017 من مؤسسة المساء.

– شهادة تقديرية من شبكة الاعلام العراقي

– جائزة افضل اعلامية لعام 2012 من مؤسسة الجواهري.

– جائزة افضل ناشطة مدنية عربية – جمعية الاطفال المعاقيين – القاهرة

– شهادة تقديرية من منظمة المرأة والطفل العالمية.

– درع السلام من الامم المتحدة في الولايات المتحدة الامريكية

– جائزة من مؤسسة الاعلام والثقافة الامريكية TV USA

– جائزة افضل اعلامية عربية في كندا – المنظمة الدولية – العربية الكندية.

– شهادة تقديرية من منظمة اللاجئين في واشنطن D.C امريكا.

– درع التميز بعيد المرأة – المركز العراقي – واشنطن.

– جائزة افضل اعلامية – الجمعية العربية الامريكية.

– شهادة افضل ناشطة في حقوق الانسان لتدريب نساء ليبيا على الديمقراطية – معهد البحوث والدراسات الشرق اوسطية – كندا

العديد من الجوائز والشهادات التقديرية الاخرى.

مقالات ومنشورات:

* نشرت أكثر من 170 اطروحة بحث عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة ودورها في بناء المجتمع.

* قدمت أكثر من 1000 حلقة تلفزيونية تهتم بقضايا المواطن العراقي وأموره الحياتية والمعاشية وسبل تقديم الخدمات من خلال برنامجها الأسبوعي حيث حاورت معظم مسؤولي الدولة العراقية وبعض المختصين في الشأن العراقي.

مشاركات:

– شاركت من خلال منظمتها (منظمة الامل للاغاثة والتنمية) والمنظمات الدولية في تقديم المساعدة لمرضى السرطان كما اسهمت في علاج اكثر من 5000 حالة في مختلف مستشفيات العالم.

– اعادة ترميم المنازل المهدمة في محافظات صلاح الدين والانبار والموصل نتيجة الحرب على الارهاب واعادة الاهالي لمنازلهم بعد اعمارها.

– اعادة الاطفال الذين تركوا مقاعدهم الدراسية الى مدارسهم من خلال تقديم الدعم المادي والمعنوي واقامة الورش الميدانية وتوعية الاهالي على ضرورة اكمال ابنائهم للتعليم.

– اقامت العشرات من المؤتمرات والندوات وورش العمل داخل العراق وخارج العراق تهم الطفولة وحقوق المواطن والحرية الثقافية والصحافية وغيرها من الأنشطة الفكرية والإعلامية.

– شاركت في مؤتمر الدول المانحة لاعادة اعمار العراق عام 2018 في دولة الكويت الشقيقة.

– شاركت بصورة فعاله في الكثير من المؤتمرات الدولية والعربية والمحلية والتي تهتم بالشان العراقي وحقوق الإنسان وقضايا المرأة والمجتمع وحرية الصحافة وأنشطة منظمات المجتمع المدني ودورها الرقابي والحضاري في المجتمع وتقديم المعونات الإنسانية والصحية والغذائية وكالتالي :

– مؤتمر الأعلام العراقي للدستور برعاية منظمة اليونسكو ــ باريس.

– مؤتمر الإعلاميين العراقيين في الجزائر.

– مؤتمر اليونسكو لحقوق الطفل ــ روما.

– مؤتمر حقوق الانسان ــ كندا.

– مؤتمر حرية الاعلام ــ واشنطن.

– مؤتمر اغاثة الشعب الليبي – فرنسا.

– مؤتمر حول الثورات العربية في المنطقة – واشنطن.

– مؤتمر حقوق المرأة – السودان.

– مؤتمر الحريات والتعبير عن الرأي في افغانستان.

– مؤتمرات لحقوق الإنسان والمصالحة بين الأطياف العراقية وقواه السياسية – عمّان.

– مؤتمرات ثقافية متنوعه – المغرب – سوريا – تونس وسويسرا.