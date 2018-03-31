اليابان تقدم معدات كهربائية لإقليم كوردستان

قالت مصادر أممية، إن اليابان قدمت معدات كهربائية لإقليم كوردستان يستفيد منها 10 آلاف مواطن.

وكشفت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ‹يونامي›، في بيان لها، اليوم السبت، أن حكومة اليابان قدمت 32 محولة كهربائية إلى مدينة السليمانية، ضمن برنامج الاستجابة للأزمات، وبناء القدرة على مواجهتها في العراق التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأوضحت أنه أصبح بإمكان 10 آلاف شخص التنعم بالطاقة الكهربائية في المحافظة.

وكانت ‹يونامي› قد كشفت أول أمس، أن الحكومة اليابانية ستساهم بـ 10 ملايين دولار أمريكي إضافي، لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار في العراق.