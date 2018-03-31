اﻹمام علي ع وليد الكعبة رغم انف المنكرين

نعيم الهاشمي الخفاجي

الحديث عن اﻹمام علي ع حديث عن انسان افضل الخلق بعد رسول الله محمد ص رجل امتازع بالعلم والمعرفة والشجاعة ذكره انبياء الله سبحانه وتعالى قبل ان يخلق وذكره ابو البشرية آدم ع وحسب ما ذكره القرآن الكريم في سورة البقرة في تفسير اﻵية المباركة فتلقى ادم كلمات من ربه فتاب عليه، هذه الكلمات وحسب ماذكرة مفسري ومحديثي السنة قبل الشيعة تقول عندما خلق الله سبحانه وتعالى آدم وجد كلمات مكتوبة على العرش وهي محمد علي فاطمة الحسن والحسين، فبعد ان اغواه الشيطان دعى آدم ربه بالكلمات التي شاهدها على عرش خالقه فتاب عليه، ابلغه رب العزة يا ادم هؤلاء من صلبك يكون محمد ص هو النبي الخاتم وعلي يكون ابن عمه وزوج بنته الوحيدة فاطمة والحسن والحسين هم احفاده، سيف الامام علي ع ارغم جرذان قريش على الاستسلام رهبة وبعد معركة بدر عاد الامام علي ع الى بيته وناول سيفه الى فاطمة ع وقال يافاطمة لم يبقي لنا هذا السيف صديق واحد من قريش بعد هذا اليوم، في معركة بدر الامام علي ع صرع 36 من قتلى قريش وفي معركة احد سيف علي ع تباهى به الله سبحانه وتعالى امام ملائكته ونزل جبرائيل ع الى محمد ص وقال له لافتى الا علي ولاسيف الا ذو الفقار، وفي حديث اخر ضربة علي خير من عبادة الثقلين، خصوم علي ع حاولوا سلب منزلته من رسول الله ص في اختلاق كرامات للصحابة للتغطية على مكانة الامام علي ع ومنزلته وهذا اسلوب الطبقات السياسية الحاكمة عبر التاريخ، لكن الامام علي ع لم يبقي صغيرة وكبيره إلا تحدث عنها وخطب نهج البلاغة كفيلة ان الامام علي ع قد عرى خصومه وفضحهم واخزاهم، يقول الامام علي ع : «فإنّي ولدتُ على الفطرة وسَبقتُ إلى الإيمان والهجرة»(1)، ولِد الإمام عليّ (ع) بمكّة المشرّفة داخل البيت الحرام وفي جوف الكعبة في يوم الجمعة الثالث عشر من شهر رجب سنة ثلاثين من عام الفيل قبل الهجرة بثلاث وعشرين سنة(2)، ولم يولد في بيت الله الحرام قبله أحدٌ سواه، وهي فضيلة خصّه الله تعالى بها إجلالاً له وإعلاءً لمرتبته وإظهاراً لمكانته، روي عن يزيد بن قعنب أنّه قال: كنت جالساً مع العباس بن عبدالمطلب وفريق من بني عبدالعزّى بإزاء بيت الله الحرام إذ أقبلت فاطمة بنت أسد اُمّ أمير المؤمنين (ع)، وكانت حاملاً به لتسعة أشهر وقد أخذها الطلق، فقالت: ياربّ إنّي مؤمنة بك وبما جاء من عندك من رسل وكتب، وإنّي مصدّقة بكلام جديّ إبراهيم الخليل (ع) وإنّه بنى البيت العتيق، فبحقّ الّذي بنى هذا البيت، وبحقّ المولود الّذي في بطني إلاّ ما يسّرت عليَّ ولادتي.قال يزيد: فرأيت البيت قد انشق عن ظهره، ودخلت فاطمة فيه، وغابت عن أبصارنا وعاد إلى حاله والتزق الحائط، فرمنا أن ينفتح لنا قفل الباب فلم ينفتح، فعلمنا أنّ ذلك أمر من أمر الله عزّ وجلّ، ثمّ خرجت في اليوم الرابع وعلى يدها أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب (ع)(3)من الحوادث المهمة و الفريدة التي حدثت في الكعبة المُشرَّفة هي ولادة الامام امير م المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السَّلام ) في جوف هذا المكان المقدس و الطاهر ،من الواضح أن لهذه الحادثة الفريدة و المتميزة دلالات واضحة على منزلة الإمام أمير المؤمنين ( عليه السَّلام ) و مكانته المتميزة ، و هي فضيلة خَصَّهُ الله عَزَّ و جَلَّ بها دون غيره ، حيث أنه لم يُولد أحد في الكعبة المشرفة غيره ( عليه السلام ) على الاطلاق ، لا قبله و لا بعده ، و هذا مما يجمع عليه المؤرخون .فَقَد رَوى الحافظ أبو عبد الله محمد بن يوسف القرشي الكنجي الشافعي المتوفى سنة : 658 هجرية و آخرون من العلماء أنه : ” ـ عليٌ بن أبي طالب ( عليه السَّلام ) ـ لم يُولَدْ قَبْلَهُ و لا بعده مولود في بيت الله الحرام سواه ، إكراما له بذلك و إجلالا لمحله في التعظيم ما قيل في حقه(ع):

بعث الإلهُ محمداً بنبوةٍ أما الخلافة ُ

نصَّ عنها في علي فمحمدٌ هو في العلومِ مدينة ٌ

والباب حصراً لم يكن إلا علي

واعلمْ لواء الحمد خُصَّ لأحمدٍ يعطيه في يومِ الحساب إلى علي

والحوضُ يومَ الحشرِ ملك محمدٍ

لكنما الساقي عليهِ غداًّ علي

قد أخروهُ عن الخلافة إنما هي فتنة ٌ

قد حاكها أعداءُ علي

أفهلْ نسوا قولَ النبيِّ بصهرهِ أنتَ الولي بغدير ِخمٍّ

يا علي والحاكِمونَ فجلهمْ لم يعلموا عدلَ الرعيةِ

والقضاءَ بلا علي قسماً بمكة َوالحطيم وزمزم

ٍ لا لم يعشْ إسلامُنا لولا علي

أما البتولُ فكوثرٌ من ربنا لا زوجَ كفؤٌ للبتول ِسوى علي

قلْ للحجيج ِوحولَ كعبتهمْ إذا طافوا بأنْ في جوفها وُلِدَ علي

وأنصحهمُ لا حجَّ مقبولٌ إذا لم يعرفوا أنَّ الوصيَّ هو علي هذي الكرامة ُ

لم ينلها غيرُهُ أبداً وكم نالَ المديحَ بها علي

أما الجنانُ فلم تكن مفتوحة ً إلا لمَن والى ومن يهوى علي

والنارُ قد خلقتْ لعبد ٍ مشرك ٍ منها ولم ينجُ المسيءُ إلى علي

هيَ والجنانُ له وليس لغيره ملكٌ وأنَّ قسيمَها القاضي علي

بطلٌ له عند الكماةِ مهابة ٌ

أو ليسَ عمرو الشركِ جدَّ له علي؟؟

وبقتله قال الملأ لا سيفَ إلا ذو الفقار ِولا فتى إلا علي

نبينا أعطاهُ كلَّ مودةٍ ولدى حديث ِالناس فهوَ أخو علي

كي يكتملْ إيمانُ أي موحدٍ ما لم يكن متعلقاً بولاية علي فبحبِّ هذا الفذ تنجو من لظىً وتكون في دار ِالكرامةِ معْ علي

هما أطاع َالعبدُ ربا ًّ

لم يفزْ إلا بإحراز ِالشفاعة ِ منْ علي ولئن أصابك منْ هموم ٍأو أذىً

لا تبتئسْ ناد ِ أبا حسن ٍعلي فهو السبيلُ إلى النجاةِ

وهذه إحدى كرامات ِالعليِّ إلى عليكم آية ٍنزلتْ بحقِّ محمدٍ ونظيرها في حقِّ مولانا علي ولقد وُلدتُ على محبة ِوُلد ِ طه سيَّما الحسنان ِ منْ وُلدِ علي

لو أوثقوني بالحبالِ وقطعوا جسمي فلمْ أعدلْ وحقك يا علي

هذا الولا زادي وليسَ يخيفني يومُ الحساب إذا عفا عني علي

والمبغضونَ فلن ينالوا رحمة ً

ما دام لم ينظرْ بأمرهِم علي

فعليُّ يدعو ربَّه بمحمدٍ ومحمدٌ يدعوه دوماً في علي.

بعد هذه القصيدة ننقل لكم كلام للامام علي ع حدد الإمام أسباب الانحراف بكلمة مختصرة قال فيها:”إنما بدء وقوع الفتن أهواء تتّبع وأحكام تبتدع، يخالف فيها كتاب اللَّه، ويتولّى عليها رجال رجالاً على غير دين اللَّه، فلو أن الباطل خلص من مزاج الحق لم يخف على المرتادين، ولو أن الحقّ خلص من لبس الباطل انقطعت عنه ألسن المعاندين، ولكنّ يؤخذ من هذا ضغث ومن هذا ضغث فيمزجان فهنالك يستولي الشيطان على أوليائه، وينجو الذين سبقت لهم من اللَّه الحسنى ،sواعتراف معاوية بن أبي سفيان : مع أن معاوية وأباه هما اللذان قادا جبهة الشرك ضد رسول الله ، وقاوماه بكل أساليب المقاومة ، وحارباه بكل فنون الحرب ، ولم يستسلما حتى أحيط بهما فاضطرا اضطرارا للتلفظ بالشهادتين ، وأخفيا حقدهم الدفين على محمد وآل محمد لأنهم قتلة الأحبة على حد تعبير هند أم معاوية ، وقتلة شيوخ الوادي على حد تعبير أبي سفيان.

الحقيقة تخرج من فم الاعداء ذكرت كتب التاريخ ان محمد ابن ابي بكر كان من قادة جيش الامام علي ع في محاربة اهل البغي في البصرة وفي محاربة المرتدين في صفين بعث في رسالة الى معاوية يطلب منه مبايعة الامام علي ع إلا أن معاوية أجاب محمد بن أبي بكر على رسالته قائلا : ( . . . ذكرت حق ابن أبي طالب ، وقديم سوابقه وقرابته من نبي الله ونصرته له ، ومواساته إياه في كل خوف وهول ، واحتجاجك علي بفضل غيرك لا بفضلك ، فاحمد إلها صرف الفضل عنك وجعله لغيرك . وقد كنا وأبوك معنا في حياة من نبينا نرى حق ابن أبي طالب لازما لنا ، وفضله مبرزا علينا ، فلما اختار الله لنبيه ما عنده وأتم له ما وعده . . . فكان أبوك وفاروقه أول من ابتزه وخالفه . على ذلك اتفقا واتسقا ، ثم دعواه إلى أنفسهم ، فأبطأ عنهما ، وتلكأ عليهما ، فهما به الهموم ، وأرادا به العظيم فبايع وسلم لهما لا يشركانه في أمرهما ، ولا يطلعانه على سرهما ، حتى قبضا وانقضى أمرهما . الهوامش(1) نهج البلاغة 1: 106 / خطبة 57 مع الخوارج، إعلام الورى بأعلام الهدى 1: 340 باب 3 الآيات والدلالات المؤيدة إمامته(ع)، بحار الأنوار 38: 255 وج 39: 325 / ح27، تفسير ابن عربي 2: 345 في تفسير آية {وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ}، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 4: 54.(2) المقنعة للمفيد:461، كتاب الأنساب، باب 5، خصائص الأئمة للرضي: 39 خصائص أميرالمؤمنين(ع)، روضة الواعظين: 76 مجلس في مولد أمير المؤمنين(ع)، المناقب لابن شهر آشوب 3/ 353 فصل في حليته وتواريخه(ع)، مروج الذهب للمسعودي 2: 349 فصل ذكر خلافة أمير المؤمنين(ع)، الفصول المهمة لابن الصباغ: 29 فصل 1 ذكر أمير المؤمنين(ع).(3) أمالي الصدوق: 194 ـ 195 / ح 206، أمالي الطوسي: 706 ـ 707 / ح1511، روضة الواعظين للنيسابوري: 76 ـ 77 مجلس في ذكر أمير المؤمنين(ع)، الثاقب في المناقب: 197 ـ 198 / ح173، بحار الأنوار 35: 35 ـ 36 / ح37.

في الختام تهانينا الحارة لشيعة ال البيت ع بهذا اليوم العظيم يوم ولادة خير الخلق بعد رسول الله محمد صلى الله عليه واله وسلم، نقول لمن ولد وهو لايعرف علي وال بيته الاطهار انما يعرفهم اشخاص حالهم وحال معاوية او عثمان بل والكثير من يفضل ابي بكر وعثمان وعمر على علي بن ابي طالب ع يا اخوان من حق المسلم نصيحة اخاه المسلم عليكم ان توالون علي والخلفاء الاثنى عشر فهم خلفاء الرسول محمد ص ومن ادعى خلاف ذلك عليه مراجعة نفسه وعليه ان يصحح خطئه ويعلن برائته من اعداء الرسول وال بيته الاطهار في كل ثورات العالم يصل المرتزقة والمجرمين للحكم وليس الناس الصالحين، وصل المجرم استالين لقيادة الثورة الشيوعية وحولها الى اجرام وقتل وسفك للدماء وضرب مبادى وقيم ليلن عرض الحائط وهذا وقع في امة الاسلام بيوم وفاة رسول الله محمد صلى الله عليه واله وسلم وقد اشار الله سبحانه وتعالى في كتابه ( ومامحمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، مع تحيات نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي.